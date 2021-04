Владелица рекордно длинных волос обрезала их

Обладательница самих длинных волос решила их подстричь. Фото: pixabay

Индианка Ниланши Патель из США подростком трижды становилась рекордсменкой, имея самые длинные в мире волосы.

В 2018 году косы были длиной 170,5 см, пишет радио Maximum.

Длина 2 м была летом 2020 года. Волосы она не стригла с шести лет из-за неудачного опыт посещения парикмахерской. Также индианка верила, что прическа приносит ей удачу.

Но сейчас обладательница длинных волос решила их подстричь.

"Мои волосы дали мне многое. Из-за них я известна как "реальная Рапунцель". Пришло время что-то изменить. Тем более, что мне трудно за ними ухаживать", — отметила девушка.

По ее словам, она долго думала, что сделать с волосами. Хотела продать на аукционе, пожертвовать или сделать музейным экспонатом. Мама сказала, что "такие волосы должны вдохновлять людей". Поэтому волосы отправили на голливудскую выставку Ripley's Believe it or Not!, где выставляют экспонаты из Книги рекордов Гиннесса.

