Вид мороженого, который нельзя есть в жару

 
Ексклюзивы
1/5
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Просмотров: 153
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 1251
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
1 Просмотров: 486
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 549
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 243
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 1161
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3384
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 738
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 2007
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 162
Фото
Все фото
5
7
14
5
8
Каменских в прозрачном платье думала о бодипозитиве
Каменских в прозрачном платье думала о бодипозитиве
Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону
Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Просмотров: 567
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 936
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2340
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 144
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
пятница, 02 июля 2021 23:46

Вид мороженого, который нельзя есть в жару

  Комментировать
Вид мороженого, который нельзя есть в жару
Опасно покупать мороженое в местах, где его продают шариками на розницу. Фото: pixabay

Мороженое - один из самых популярных продуктов, чтобы охладиться в жару.

Но не все виды вкусности являются безопасными, пишет "Голос".

Не слишком полезным специалисты считают сливочное мороженое, в процессе хранения которого нарушили необходимую температуру. Когда мороженое тает, то бактерии размножаются интенсивнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как не перегреть ребенка на солнце - ключевые правила

Именно поэтому опасно покупать мороженое в местах, где его продают шариками на розницу. Продавец, открывая холодильник, дает возможность мороженому начать топиться. Ведь в те моменты в холодильник попадает теплый воздух и сама ложка также нагревается.

И даже если мороженое упаковано, то может быть опасным при неправильном хранении. Но это не единственный продукт, который может вызвать проблемы. Молоко, кефир, йогурты тоже. Их не стоит долго хранить без холодильника и купив сразу надо нести домой. Ставить их на стол, чтобы нагрелись тоже не стоит. Лучше на несколько секунд разогревать в микроволновке сразу после холодильника.

Во время летней жары стоит обратить внимание на рацион. Он должен быть утренне-вечерний. Ето означает завтракать и ужинать тогда, когда нет жары.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вид мороженого, который нельзя есть в жару». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 7821
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 6876
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 6552
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 5112
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4095
Красота
Каменских в прозрачном платье думала о бодипозитиве
Каменских в прозрачном платье думала о бодипозитиве
5
 Просмотров: 252
Пять видов круп, которые способствуют похудению
Пять видов круп, которые способствуют похудению Просмотров: 540
Удаление зубов мудрости влияет на вкусовые рецепторы
Удаление зубов мудрости влияет на вкусовые рецепторы Просмотров: 189
Пожилым людям полезно спать днем
Пожилым людям полезно спать днем Просмотров: 333
Какую ошибку совершают чаще всего, когда чистят зубы
Какую ошибку совершают чаще всего, когда чистят зубы Просмотров: 720
Больше всего комментируют
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
2
Зеленский ответил на путинский бред о "одном народе"
1
Путин несет опасность - в Украине готовы разместить базы НАТО
1
В империи Трампа проблемы. Обвиняют в серьезных преступлениях - СМИ
1
И в небе, и в лесу: показали эпические фото украинско-американских военных учений
Голосов: 205
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть