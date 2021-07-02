Вид мороженого, который нельзя есть в жару

Опасно покупать мороженое в местах, где его продают шариками на розницу. Фото: pixabay

Мороженое - один из самых популярных продуктов, чтобы охладиться в жару.

Но не все виды вкусности являются безопасными, пишет "Голос".

Не слишком полезным специалисты считают сливочное мороженое, в процессе хранения которого нарушили необходимую температуру. Когда мороженое тает, то бактерии размножаются интенсивнее.

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Именно поэтому опасно покупать мороженое в местах, где его продают шариками на розницу. Продавец, открывая холодильник, дает возможность мороженому начать топиться. Ведь в те моменты в холодильник попадает теплый воздух и сама ложка также нагревается.

И даже если мороженое упаковано, то может быть опасным при неправильном хранении. Но это не единственный продукт, который может вызвать проблемы. Молоко, кефир, йогурты тоже. Их не стоит долго хранить без холодильника и купив сразу надо нести домой. Ставить их на стол, чтобы нагрелись тоже не стоит. Лучше на несколько секунд разогревать в микроволновке сразу после холодильника.

Во время летней жары стоит обратить внимание на рацион. Он должен быть утренне-вечерний. Ето означает завтракать и ужинать тогда, когда нет жары.