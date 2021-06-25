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пятница, 25 июня 2021 16:00

Без жареного и сладкого: как питаться в жару

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Без жареного и сладкого: как питаться в жару
В жару надо больше следить за способом питания. Фото: pixabay

Во время летней жары стоит обратить внимание на рацион.

Он должен быть утренне-вечерний, рассказала диетолог Оксана Скиталинская в эфире "Громадського радіо".

По ее словам, это означает завтракать и ужинать тогда, когда нет жары.

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"Это может быть ранний завтрак или глубокий послеобед, когда нет сильной жары. Когда мы потеем, то теряем много питательных веществ. Поэтому нужно делать акцент на продуктах, содержащих много калия. И желательно исключить всю жареную пищу и сладости", - говорит диетолог.

Поздние обеды вредят организму и красоте. Если пропустить обед вообще, то в крови снизится сахар и человек будет раздраженным. Как правило, если человек не ест днем, то наверстывает это вечером, из-за чего потом поправляется. Поэтому важно сытно и сбалансировано пообедать.

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