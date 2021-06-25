Без жареного и сладкого: как питаться в жару

В жару надо больше следить за способом питания. Фото: pixabay

Во время летней жары стоит обратить внимание на рацион.

Он должен быть утренне-вечерний, рассказала диетолог Оксана Скиталинская в эфире "Громадського радіо".

По ее словам, это означает завтракать и ужинать тогда, когда нет жары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жара не помеха любви: как заниматься сексом при высоких температурах

"Это может быть ранний завтрак или глубокий послеобед, когда нет сильной жары. Когда мы потеем, то теряем много питательных веществ. Поэтому нужно делать акцент на продуктах, содержащих много калия. И желательно исключить всю жареную пищу и сладости", - говорит диетолог.

Поздние обеды вредят организму и красоте. Если пропустить обед вообще, то в крови снизится сахар и человек будет раздраженным. Как правило, если человек не ест днем, то наверстывает это вечером, из-за чего потом поправляется. Поэтому важно сытно и сбалансировано пообедать.