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вторник, 11 января 2022 10:25

Вдохновленные 1970-ми: какие стрижки будут трендовыми в этом году
5

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Если хотите изменить прическу в новом году и выглядеть стильно, можно подсмотреть трендовые идеи у блогеров и инфлюэнсеров.

Одним из самых стильных вариантов будет небрежная челка, которая почти не заметна. Также актуальны будут асимметричные, короткие и удлиненные, пишет Cosmopolitan.

Популярным будет боб, длина которого должна доходить до подбородка. Неизменной классикой остается пикси, которая акцентирует внимание на лице и делает черты более выразительными.

Одним из самых стильных вариантов будет небрежная челка, которая почти не заметна
Фото: instagram.com/sabinasocol
Популярным будет боб, длина которого должна доходить до подбородка
Неизменной классикой остается пикси, что акцентирует внимание на лице и делает черты более выразительными
Для стрижки шегги характерны небрежность, подкрученные пряди и "рваный" срез
Почти во всех трендовых стрижках 2022 года будет многослойность

Для стрижки шегги характерны небрежность, подкрученные пряди и "рваный" срез. Модными будут как короткий вариант кудрявого шегги, так и удлиненный, вдохновленный 1970-ми.

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Практически во всех трендовых стрижках 2022 года будет многослойность. Популярными будут варианты с несколькими слоями вдоль лица. Такие стрижки делают волосы визуально объемнее, что подходит тем, у кого тонкие волосы.

На пике популярности снова стрижка 1990-х - crop bob. Звезды и блогеры все чаще выбирают короткий ровный боб. С ним будете выглядеть свежее и роскошнее.

Более 20 лет назад с такой стрижкой ходили кинозвезды Камерон Диаз и Натали Портман. Теперь crop bob выбирают топ-модель Кайя Гербер и другие знаменитости.

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