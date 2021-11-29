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понедельник, 29 ноября 2021 13:09

Сексуальная стрижка из 1990-х снова покоряет мир красоты: четыре трендовых варианта
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На пике популярности снова стрижка 1990-х - crop bob. Звезды и блогеры все чаще выбирают короткий ровный боб. С ним будете выглядеть свежее и роскошнее.

Более 20 лет назад с такой стрижкой ходили кинозвезды Камерон Диаз и Натали Портман. Теперь crop bob выбирают топ-модель Кайя Гербер и другие знаменитости, пишет Cosmopolitan.

Дочь модели Синди Кроуфорда Кайя сделала мягкий срез. Американская актриса и модель Миган Гуд - с боковым пробором.

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Инфлюенсеры также выбирают с густой челкой или объемный боб.

Дочь модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер сделала мягкий срез
Фото: instagram.com/kaiagerber
Американская актриса и модель Миган Гуд сделала crop bob с боковым пробором
На пике популярности также crop bob с густой челкой
На пике популярности и объемный боб

Густые и пышные волосы - причина того, чтобы делать из них различные прически. С такими кудрями можно повторить наиболее востребованные укладки от блогеров, моделей и голливудских звезд.

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