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вторник, 20 апреля 2021 17:00

В каком возрасте люди испытывают самое большое счастье - новое исследование

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В каком возрасте люди испытывают самое большое счастье - новое исследование
Исследование показало, когда же человек чувствует момент наибольшего счастья в жизни. Фото: pixabay

Часто люди считают, что были наиболее счастливыми в детстве.

Это период беззаботности, когда не надо ничего решать, можно только наслаждаться жизнью, пишет Ukrhealth.

Есть и те, кто называет самым счастливым периодом в жизни возраст после 20 лет. Тогда есть осознание, что жизнь еще впереди и ждут приключения, молодость, энергия. Некоторые наоборот - счастливы в старшем возрасте, когда есть опыт и достигнутые цели.

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Исследование показало, когда же человек чувствует момент наибольшего счастья в жизни. Среди 700 участников эксперимента максимальный уровень счастья был в возрасте от 20 до 30 лет. Именно на этот период приходится значительное количество жизненных испытаний: образование, карьера, семья и рождение детей и прочее.

У людей после 35-летнего возраста наступал полный период счастья. Многие хотели бы остаться в возрасте от 35 до 45 лет навсегда. Ведь чувствовали себя максимально зрелыми и одновременно относительно молодыми, то есть не столкнулись с характерными возрастными проблемами, которые появляются после 50 и 60.

В разных странах счастье "стоит" по-разному. Специалисты провели исследование и вычислили сколько "стоит" быть счастливым в разных уголках планеты. Это та сумма денег, после которой ваше счастье будет зависеть только от ментального здоровья и собственных ощущений, а финансы не смогут повлиять на него. К примеру, "цена счастья" в Украине - $11,3 тыс. долларов в год.

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