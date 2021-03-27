Сколько стоит "счастье" в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 36
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 297
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2043
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 126
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 198
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 234
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 261
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 864
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 666
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
Фото
Все фото
15
3
5
8
11
Дефицит, очереди и талоны на еду. Вся правда о жизни в СССР - фото
Дефицит, очереди и талоны на еду. Вся правда о жизни в СССР - фото
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
Владельцы показали, как растут их собаки - трогатильные фото
Владельцы показали, как растут их собаки - трогатильные фото
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
Пушистому спасателю дали звание майора ГСЧС
С 12-метровой высоты спасатели снимали испуганного енота
С 12-метровой высоты спасатели снимали испуганного енота
Видео
Все видео
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
К 8 марта "кошечкам" столичного зоопарка готовят вечеринку со вкусностями
К 8 марта "кошечкам" столичного зоопарка готовят вечеринку со вкусностями
По улице города бродил страус
По улице города бродил страус
Поезд с пушистиками курсирует столичным метро и призывает "искать своего"
Поезд с пушистиками курсирует столичным метро и призывает "искать своего"
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 198
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 864
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 306
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 837
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 261
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
суббота, 27 марта 2021 14:44

Сколько стоит "счастье" в Украине

  Комментировать
Сколько стоит &quot;счастье&quot; в Украине
"Цена счастья" в Украине - 11,3 тысячи долларов в год. ФОТО: pixabay.com

В разных странах "счастье" стоит по-разному. Это доказывает американская исследовательская компания личных финансов Expensivity. Специалисты провели исследование и вычислили сколько "стоит" быть счастливым в разных уголках планеты.

Expensivity провела подсчет сколько нужно жителям разных стран денег, чтобы они не влияли на их уровень счастья. То есть это та сумма денег, после которой ваше счастье будет зависеть только от ментального здоровья и собственных ощущений, а финансы не смогут повлиять на него.

К примеру, "цена счастья" в Украине - 11,3 тысячи долларов в год.

Согласно исследованиям Украинской показатель счастья самый низкий в Европе. Приближенной к Украине оказалась Грузия, где для счастья нужно 11,6 тысячи долларов в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одиночество уничтожает сон и нарушает метаболизм

Наиболее дорого уровень счастья стоит на Бермудских остовах,-за высокого уровня жизни. Там для этого нужно почти 144 тысяч долларов в год. Дешево "счастье" стоит в Суринам (6799 долларов в год), Аргентине (8778 долларов), Анголе (8921 доллар) и Кыргызстане (8997 долларов).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько стоит "счастье" в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
марта

Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших

Расстреляли гетмана Ивана Выговского

Смертник взорвал себя в парке

Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Препарат от повышенного давления стал прорывом для восстановления эрекции

Самое читаемое
&quot;Третий размер увеличила до пятого&quot;: звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
"Третий размер увеличила до пятого": звезды, которые увеличили грудь и не скрывают это
10
 1 Просмотров: 9522
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 8541
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
Пикантные позы диджея и бывшая пастор без бюстгальтера. Что публикуют звезды
5
 Просмотров: 7614
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов 6 Просмотров: 6013
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи
Женщин подвергали групповым изнасилованиям, а мужчин заставляли насиловать членов семьи Просмотров: 5697
Интересно
Не подавал признаков жизни: спасатели реанимировали кота-погорельца
Не подавал признаков жизни: спасатели реанимировали кота-погорельца Просмотров: 351
Дефицит, очереди и талоны на еду. Вся правда о жизни в СССР - фото
Дефицит, очереди и талоны на еду. Вся правда о жизни в СССР - фото
15
 Просмотров: 2367
Лебедь-хулиган 5 лет стучит людям в двери
Лебедь-хулиган 5 лет стучит людям в двери Просмотров: 522
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
В учебнике для 1-го класса пропагандируют издевательства над животными
3
 Просмотров: 585
На глазах у изумленного мужчины медведь залез в джакузи, чтобы отдохнуть
На глазах у изумленного мужчины медведь залез в джакузи, чтобы отдохнуть Просмотров: 774
Больше всего комментируют
6
Ни одного слова о России. Как Зеленский с Ермаком отреагировали на убийство четырех украинских воинов
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
3
Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
2
Двери с Банковой принесли на телеканал Коломойского. В сети сравнили с пропагандистом Киселевым
Голосов: 130
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть