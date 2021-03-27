Сколько стоит "счастье" в Украине

"Цена счастья" в Украине - 11,3 тысячи долларов в год. ФОТО: pixabay.com

В разных странах "счастье" стоит по-разному. Это доказывает американская исследовательская компания личных финансов Expensivity. Специалисты провели исследование и вычислили сколько "стоит" быть счастливым в разных уголках планеты.

Expensivity провела подсчет сколько нужно жителям разных стран денег, чтобы они не влияли на их уровень счастья. То есть это та сумма денег, после которой ваше счастье будет зависеть только от ментального здоровья и собственных ощущений, а финансы не смогут повлиять на него.

К примеру, "цена счастья" в Украине - 11,3 тысячи долларов в год.

Согласно исследованиям Украинской показатель счастья самый низкий в Европе. Приближенной к Украине оказалась Грузия, где для счастья нужно 11,6 тысячи долларов в год.

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Наиболее дорого уровень счастья стоит на Бермудских остовах,-за высокого уровня жизни. Там для этого нужно почти 144 тысяч долларов в год. Дешево "счастье" стоит в Суринам (6799 долларов в год), Аргентине (8778 долларов), Анголе (8921 доллар) и Кыргызстане (8997 долларов).