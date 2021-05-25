В каких случаях горячий душ может навредить

Частый горячий душ может отразиться на здоровье и состоянии кожи. Фото: pixabay

Горячий душ помогает расслабиться и может облегчить симптомы простуды.

Но он имеет негативное влияние на организм, если принимать часто, пишет Express.

Частый горячий душ может отразиться на здоровье и состоянии кожи. По словам экспертов, горячая вода повреждает кератиновые клетки, расположенные в эпидермисе, то есть внешнем слое кожи человека.

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Злоупотребление горячим душем вызывает сухость кожи и усиливает дерматологические заболевания, включая экзему. Стоит принимать короткий и умеренно холодный душ в течение пяти-десяти минут. Особенно актуальним совет является для людей, страдающих от кожных проблем.

Не надо усиленно тереть кожу во время водных процедур, так как может возникнуть микротравма. После душа или ванны полезно промокнуть тело полотенцем и нанести увлажняющий крем.

Сон улучшится, если перед тем, как идти в постель, принять теплый душ или ванну. Мнения людей часто отличаются - кто-то любит мыться утром, а кто-то вечером. Косметологи утверждают, что для здоровья кожи лучше проводить водные процедуры в вечернее время. Тогда душ улучшает здоровье кожи. Ведь вода очищает ее перед сном, удаляя грязь, которая накопилась за день, а также пыль и пот.