Три легкие утренние упражнения, чтобы проснуться и стать энергичным

Больше всего утром не хватает времени. Поэтому зарядка не должна длиться долго. Фото: pixabay

Делать утреннюю зарядку ежедневно чрезвычайно полезно и нужно для организма.

Это способствует приливу дополнительных сил и энергии, а также похудению.

Больше всего утром не хватает времени. Поэтому зарядка не должна длиться долго.

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Gazeta.ua собрала подборку трех наиболее быстрых и эффективных упражнений, которые можно повторить где угодно.

1. Приседания. Если каждое утро приседать хотя бы по 20 раз, то сразу станет заметен результат. Ягодицы через некоторое время будут более подтянутыми, а ноги крепче. Со временем количество приседаний можно увеличивать.

2. Выпады вперед. Это упражнение эффективно для похудения в ногах. Надо стать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать шаг вперед, согнув колено. Оба колена должны образовывать прямой угол: одно - сзади, второе - впереди. Менять ноги или переступая, или прыжком. Повторить 10 раз на каждую ногу.

3. Наклон туловища. Ноги надо расставить на ширине плеч, а руками взяться за бока. Наклоняться как можно ниже в одну сторону 10 раз. Тогда изменить сторону и наклоняться в другую также 10 раз. Тогда похожие обороты можно повторить с шеей.

Эти три упражнения не требуют больших усилий и не слишком напрягают организм утром после сна. В то же время, позволяют проснуться и настроиться на продуктивный день.

Начать похудения стоит с внедрения ежедневных малых полезных привычек во время тренировок. Лето - один из лучших периодов для этого. Исследователи советуют, например, есть арбузы, которые способствуют похудению. Продукт низкокалорийный и освежающий вариант для тренировок в жаркий день. Поддерживает стабильный уровень энергии и гидратации.