Каким образом сжигать еще больше калорий летом

Быстрая музыка задает ритм и делает тренировки более интенсивными. Фото: pixabay

Начать похудения стоит с внедрения ежедневных малых полезных привычек во время тренировок.

Лето - один из лучших периодов для этого, пишет ivetta.

Исследователи советуют, например, есть арбузы, которые способствуют похудению. Продукт низкокалорийный и освежающий вариант для тренировок в жаркий день. Поддерживает стабильный уровень энергии и гидратации.

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Многие люди любят заниматься спортом и слушать музыку. Летние хиты - это именно то, что надо. Быстрая музыка задает ритм и делает тренировки более интенсивными.

Летом легче начать вставать раньше. Таким образом удастся увеличить количество тренировок и соответственно нагрузок. Утром надо делать все спокойно и можно выбрать медленный вариант фитнеса: йога, пилатес или стретчинг.

Для успешного и эффективного похудения надо придерживаться питьевого режима. Но нельзя пить в процессе газированную воду. Причина в том, что углекислота, с помощью которой вода получает пузырьки, плохо влияет на организм человека.