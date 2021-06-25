Каким образом сжигать еще больше калорий летом

 
Ексклюзивы
1/5
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 576
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 954
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1008
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 5383
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 486
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 387
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 675
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1008
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 477
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 405
Фото
Все фото
7
14
5
8
13
Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону
Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 288
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 432
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 999
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 873
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 756
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
суббота, 26 июня 2021 23:46

Каким образом сжигать еще больше калорий летом

  Комментировать
Каким образом сжигать еще больше калорий летом
Быстрая музыка задает ритм и делает тренировки более интенсивными. Фото: pixabay

Начать похудения стоит с внедрения ежедневных малых полезных привычек во время тренировок.

Лето - один из лучших периодов для этого, пишет ivetta.

Исследователи советуют, например, есть арбузы, которые способствуют похудению. Продукт низкокалорийный и освежающий вариант для тренировок в жаркий день. Поддерживает стабильный уровень энергии и гидратации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15 дней на арбузах: насколько эффективна диета и кому не стоит увлекаться

Многие люди любят заниматься спортом и слушать музыку. Летние хиты - это именно то, что надо. Быстрая музыка задает ритм и делает тренировки более интенсивными.

Летом легче начать вставать раньше. Таким образом удастся увеличить количество тренировок и соответственно нагрузок. Утром надо делать все спокойно и можно выбрать медленный вариант фитнеса: йога, пилатес или стретчинг.

Для успешного и эффективного похудения надо придерживаться питьевого режима. Но нельзя пить в процессе газированную воду. Причина в том, что углекислота, с помощью которой вода получает пузырьки, плохо влияет на организм человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каким образом сжигать еще больше калорий летом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Горький Лук&quot; и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 13959
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 12960
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 11097
Италия дожала Австрию в конце встречи
Италия дожала Австрию в конце встречи
 Просмотров: 7182
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
7
 Просмотров: 7156
Красота
Если отказаться от некоторых продуктов, то это навредит волосам
Если отказаться от некоторых продуктов, то это навредит волосам Просмотров: 297
Нашли еще одно негативное влияние фастфуда
Нашли еще одно негативное влияние фастфуда Просмотров: 252
Без жареного и сладкого: как питаться в жару
Без жареного и сладкого: как питаться в жару Просмотров: 135
Романтика и сексуальность: какими купальниками поражают fashion-блогеры
Романтика и сексуальность: какими купальниками поражают fashion-блогеры
 Просмотров: 594
Три специи, которые придают не только аромата, но и пользы
Три специи, которые придают не только аромата, но и пользы Просмотров: 603
Больше всего комментируют
31
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
9
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
9
Признание Зеленского: все хуже, чем думали - ЗН
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
3
Я даю шанс олигархам стать бизнесменами - президент
Голосов: 117
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть