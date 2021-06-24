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четверг, 24 июня 2021 15:30

Назвали напиток, который существенно мешает похудению

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Назвали напиток, который существенно мешает похудению
Этот напиток является источником сахарозы, по которой повышается уровень сахара в крови. Фото: pixabay

Для успешного и эффективного похудения надо придерживаться питьевого режима.

Но нельзя пить в процессе газированную воду, пишет ivona.bigmir.

Причина в том, что углекислота, с помощью которой вода получает пузырьки, плохо влияет на организм человека.

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Лишние килограммы на животе опасные и для здоровья. Они угрожают метаболизму и сердечно-сосудистой системе. Избавиться трудно и надо начинать с того, чтобы забрать с рациона сладкую газированную воду.

Этот напиток является источником сахарозы, из-за которой повышается уровень сахара в крови. Поэтому организму приходится вырабатывать больше инсулина. Специалисты утверждают, что в одной бутылке газированной воды в среднем содержится 33 г сахара или восемь чайных ложек.

Если ее пить на голодный желудок, то вырабатывается соляная кислота. Человек чувствует сильный голод и при этом стенки желудка разъедаются кислотой, что может привести к образованию язвы или гастрита.

Лишний жир на голенях и бедрах, так же как и на животе или руках, возникает из-за обилия калорий, что потребляет человек. Если получать их больше, чем потреблять, то избыток энергии накапливается в виде жира, который может оставаться на бедрах. Поэтому стоит задуматься над тем, как уменьшить количество калорий.

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