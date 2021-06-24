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Эффективные упражнения, чтобы похудеть в ногах

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Эффективные упражнения, чтобы похудеть в ногах
Кардиоупражнения - это также хороший способ, чтобы похудеть. Фото: pixabay

Лишний жир на голенях и бедрах, так же как и на животе или руках, возникает из-за обилия калорий, что потребляет человек.

Если получать их больше, чем потреблять, то избыток энергии накапливается в виде жира, который может оставаться на бедрах, пишет Fitness Blender.

Поэтому стоит задуматься над тем, как уменьшить количество калорий.

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Кардиоупражнения - это также хороший способ похудеть. Надо тренироваться интенсивно, потому что чем быстрее и тяжелее это будет, тем больше калорий сгорит за короткое время.

К этим упражнениям следует добавить и другие. Например, приседания - самый быстрый и безопасный способ подтянуть ягодицы и ноги. Такое упражнение сжигает много калорий за большие группы мышц, на которые оно влияет.

Выпады помогут похудеть ягодицам и бедрам. Они привлекают несколько групп мышц и благодаря таким результатам становятся одним из важнейших упражнений для нижней части тела.

Ходьба - то, что поможет привести бедра в тонус и укрепить ягодицы. Если пройтись по дороге, которая расположена под наклоном, это поможет сжечь больше калорий, чем ходьба по ровной поверхности.

Для похудения также рекомендуют зафиксировать диету. Некоторые продукты содержат меньше калорий, что поможет при диете с дефицитом калорий, например, цельные зерна, такие как коричневый рис и цельнозерновой хлеб. Белок, который может включать бобы, орехи, семечки, нежирное мясо и яйца. Оливковое или ореховое масло.

Диета должна также ограничивать десерты с высоким содержанием сахара и фастфуд.

В завершающем летнем сезоне одной из самых эффективных диет для похудения является арбузная. Этот продукт содержит калорий - в 100 г мякоти около 25-45 ккал. Арбуз полезен для гипертоников. Но его не стоит много есть женщинам, склонным к гипотонии, худеющим. Так они уменьшают калорийность рациона.

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