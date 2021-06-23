15 дней на арбузах: насколько эффективна диета и кому не стоит увлекаться

Благодаря этой диете из организма выводятся токсины и другие негативные вещества. Фото: pixabay

В завершающем летнем сезоне одной из самых эффективных диет для похудения является арбузная.

Этот продукт содержит калорий - в 100 г мякоти около 25-45 ккал, пишет clutch.net.ua.

Арбуз полезен для гипертоников. Но его не стоит много есть женщинам, склонным к гипотонии, худеющим. Так они уменьшают калорийность рациона.

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Во время арбузной диеты в течение 15 дней можно есть только арбуз и пить чистую воду. На этом разнообразие рациона ограничивается. Нельзя пить ни чай, ни кофе. Чтобы просчитать, сколько арбуза можно есть в день, надо умножить каждые 10 кг своего веса на 1 кг арбуза. Например, если вес 70 кг, в день можно есть 7 кг арбузной мякоти. Воду можно пить вволю.

Благодаря этой диете из организма выводятся токсины и другие негативные вещества. Она запускает процесс сжигания жиров. Ведь, чтобы худеть - надо пить.

В то же время, эта диета запрещена людям с камнями в почках или иными проблемами с ними.

В черешни содержится большое количество витаминов, которые полезны для самочувствия человека. 21 ягода дает 12% дневной нормы клетчатки и фитонутриентов, а также калия и витамина С. Ягода положительно влияет на кожу, так как является крупным источником витамина С и полифенолов, которые необходимы для поддержания здоровья кожи.