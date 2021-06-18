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пятница, 18 июня 2021 16:01

Что делает черешня с организмом человека

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Что делает черешня с организмом человека
Експертка назвала шесть полезных свойств черешни. Фото: pixabay

В черешни содержится большое количество витаминов, которые полезны для самочувствия человека.

21 ягода дает 12% дневной нормы клетчатки и фитонутриентов, а также калия и витамина С, рассказала диетолог Майя Феллер.

Эксперт назвала шесть полезных свойств черешни.

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Ягода положительно влияет на кожу, так как является крупным источником витамина С и полифенолов, которые необходимы для поддержания здоровья кожи.

Черешня снимает воспаление и боль, имея антоцианы, которые могут нейтрализовать ферменты, вызывающие воспаление тканей, подобно ибупрофену.

Эта ягода способна улучшить сон. Если есть черешню за час до сна, то она может стабилизировать режим.

Черешня также является крупным источником клетчатки, что предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ягода имеет более низкий гликемический индекс, чем другие фрукты. Людям с повышенным уровнем сахара постоянно надо его снижать. Также черешни рекомендуют есть, потому что они улучшают выработку инсулина и поддерживают оптимальный уровень глюкозы. Рекомендуемая доза - 100-150 г за один прием.

В Одессе установили рекорд цен на черешню. Ягоды продавали с оригинальным ценником: цена за килограмм - 500 грн, отведать одну ягодку - 7 грн. Другой сорт черешни стоил 680 грн.

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18
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