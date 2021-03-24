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среда, 24 марта 2021 16:03

Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
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Этой весной трендовым будет розовый цвет
Фото: instagram.com/kyliejenner
Этой весной трендовым будет темный шоколад
Этой весной трендовым будет пепельный блонд
Этой весной трендовым будет медный цвет
Этой весной трендовым будет блонд с оттенками русого

Этой весной актуальны будут различные оттенки. Звезды и beauty-блоггеры уже выбрали трендовое окрашивание волос.

В моде будут как розовый, так и медный цвет волос, пишет Cosmopolitan.

Пепельный блонд остается актуальным. Стилисты рекомендуют выбирать этот цвет женщинам со светлыми глазами.

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Темный шоколад удачно подчеркнет светлую кожу, серые и голубые глаза.

В процессе окрашивания и мелирования волос дома часто допускают ошибки. Из-за этого волосы портятся или результат окрашивания некрасивый и некачественный. Одной из ошибок является то, что не делают пробного окрашивания, которое нужно, чтобы проверить, нет ли аллергии на краску. Следует немного раствора нанести на небольшой участок кожи на внутреннем сгибе локтя на 45 мин., а затем смыть и понаблюдать в течение нескольких дней.

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