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воскресенье, 04 июля 2021 23:46

Так никогда не похудеть: какие ошибки делают люди, которые хотят потерять вес

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Так никогда не похудеть: какие ошибки делают люди, которые хотят потерять вес
Сидеть на монодиетах нельзя. Фото: pixabay

Люди, которые хотят похудеть и пробуют различные методы, параллельно делают много ошибок в питании.

Три самые распространенные ошибки при похудении назвала нутрициолог Светлана Никитчук.

Первая из них - это монодиеты, по которым в рационе остается только гречка, кефир и яблоки.

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"Это не имеет ничего общего с правильным питанием. Просто запомните это как аксиому. Любая монодиета - это сильный стресс для организма", - рассказала врач.

Как только такая диета закончится, то лишние килограммы вернутся и добавятся новые, по ее словам. Ведь возникает дефицит витаминов и микроэлементов, необходимых для правильного функционирования организма, что не добавляет здоровья.

Следующая ошибка - исключение из рациона целых групп продуктов без веских оснований, например, молочка, сахар, глютен. Может развиться их реальная непереносимость организмом.

Нутрициолог советует есть молочные продукты, если организм нормально переносит лактозу. Когда врач не диагностировал аллергии на глютен, то его тоже можно есть. Сахар по мере также нужен.

Еще один миф - жиры. На самом деле организму они нужны. При их недостаточности волосы станут ломкими, а кожа - сухой. Также в обезжиренных продуктах часто добавляют крахмал для стабилизации и объема, а еще ароматизаторы и подсластители. Лучше выбирать продукты средней жирности, творог - 4 - 9%, молоко и кефир - 2,5 - 3,2%, посоветовала Светлана Никитчук.

Главное правило - это забалансированное питания в меру.

Многие завтракают овсяной кашей, но на самом деле ее следует избегать в качестве первого за день приема пищи. Специалисты советуют ограничить утром продукты, богатые глютеном. Этот элемент сложно переваривается. Человек должен иметь здоровый организм, чтобы он его обработал. Если глютена много, то это может раздражать кишечник.

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