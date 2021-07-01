Какие каши вредно есть на завтрак

Среди каш с глютеном является пшеничная, ржаная, овсяная, перловая, манная. Фото: pixabay

Многие завтракают овсяной кашей, но на самом деле ее следует избегать в качестве первого за день приема пищи.

Специалисты советуют ограничить утром продукты, богатые глютеном, пишет newsyou.

Этот элемент сложно переваривается. Человек должен иметь здоровый организм, чтобы он его обработал. Если глютена много, то это может раздражать кишечник.

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Среди каш с глютеном - пшеничная, ржаная, овсяная, перловая, манная. Поэтому лучше варить утром рисовую, гречневую, кукурузную и пшенную.

Важно в них не добавлять сахар, а использовать его заменители или фрукты, сухофрукты. Они придадут каше вкус без вреда организму. Фрукты, в отличие от хлопьев, содержат много витаминов, полезные свойства которых исчезают, если их варить. Поэтому лучше их выложить на тарелку, залить горячей кашей и оставить на несколько минут. Также можно использовать мед.

К кашам на завтрак еще советуют добавлять белок, который будет способствовать насыщению.

Во время летней жары стоит обратить внимание на рацион. Он должен быть утренне-вечерний. Это означает завтракать и ужинать тогда, когда нет жары.