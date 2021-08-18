Так делают модели: упражнения, чтобы похудеть на лице

На лице можно похудеть благодаря комплексу упражнений. Фото: pixabay

Лицо - это одна из важнейших частей тела.

Оно играет большую роль для красоты, образа и первой мысли о человеке.

У каждого индивидуальные черты. И в современном мире все больше девушек хотят выглядеть так, чтобы на лице было видно скулы.

Gazeta.ua собрала методы, которыми пользуются модели, чтобы достичь такой цели.

Первое правило - это утром на голодный желудок сделать сотню прыжков.

Далее следует потянуть спину и шею привычным методом. Тогда после умывания протереть кожу охлажденным тоником.

После всего надо нанести на лицо крем и сделать лимфодренажный массаж, который нормализует лимфоток в организме. Лимфа выполняет важную функцию, так как выводит бактерии, вирусы и токсины. Ее массаж уменьшает отеки и укрепляет иммунитет.

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После таких процедур кожа лица будет здоровой, подтянутой, а вид худшим и с вожделенными скулами.

Помаду можно выбирать не только по цвету кожи, но и волос. Если оно имеет темно-каштановый оттенок, а еще с карими глазами, то лучше выбирать эффектные яркие цвета. Брюнеткам также может подходить бежевый, если его правильно подобрать.