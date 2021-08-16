Какие помады больше всего подходят брюнеткам - актриса показала пример

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Помаду можно выбирать не только по цвету кожи, но и волос.

Если оно имеет темно-каштановый оттенок, а еще с карими глазами, то лучше выбирать эффектные яркие цвета, пишет 24 канал.

Брюнеткам также может подходить бежевый, если его правильно подобрать. Актриса и модель из сериала "Эмили в Париже" 32-летняя Лили Коллинз показала пример, какие помады хорошо смотрятся с темными локонами.

Женственный малиновый оттенок хорошо подходит для повседневности и на праздники. Стоит сделать монохромный макияж: на веки и губы нанести один цвет.

Эффектный сливовый визуально придает объем губам.

Сдержанный бежевый брюнеткам добавляет естественности вида. Чтобы глаза были выразительными, надо их подвести карандашом.

Игривая фуксия подходит для особого случая. Такой макияж губ предоставит образу женственности, кокетливости и сексуальности.

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Обольстительный вишневый можно использовать для сдержанного или наоборот откровенного образа и вид будет потрясающим.

Модная стрижка может полностью изменить целый образ. Среди самых модных - челка, она добавляет разнообразия. Кудряшки - модная прическа сезона, их можно сделать самостоятельно.