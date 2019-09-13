Старомодный маникюр: дизайн не стоит делать

Не стоит делать маникюр с кучей блесток, картины и герои из мультфильмов.
Вышел из моды маникюр, который привлекает внимание. Если все же хочется немного камней, можно сделать несколько на один ноготь.
Картины на ногтях можно делать в прошлом сезоне.
Сейчас лучше делать только минимализм, рассказывает apostrophe.ua.
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Наклейки необходимо делать, только если собираетесь на тематическую вечеринку.
Маникюр не должен привлекать внимание.
Осенью нельзя сочетать глянец и матовый лак.
Разноцветной радуге на ногтях стоит помахать ручкой, а предпочтение отдать одному или двум оттенкам.
Осени присущи октябре, коричневые, красные и оранжевые цвета - лучшие идеи для маникюра.
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