Старомодный маникюр: дизайн не стоит делать

Фото: apostrophe.ua.

Не стоит делать маникюр с кучей блесток, картины и герои из мультфильмов.

Вышел из моды маникюр, который привлекает внимание. Если все же хочется немного камней, можно сделать несколько на один ноготь.

Картины на ногтях можно делать в прошлом сезоне.

Сейчас лучше делать только минимализм, рассказывает apostrophe.ua.

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Наклейки необходимо делать, только если собираетесь на тематическую вечеринку.

Маникюр не должен привлекать внимание.

Осенью нельзя сочетать глянец и матовый лак.

Разноцветной радуге на ногтях стоит помахать ручкой, а предпочтение отдать одному или двум оттенкам.

Осени присущи октябре, коричневые, красные и оранжевые цвета - лучшие идеи для маникюра.