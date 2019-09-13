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суббота, 14 сентября 2019 05:28

Старомодный маникюр: дизайн не стоит делать
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Нейл-индустрия не стоит на месте и то, что когда-то казалось сверхмодным, со временем становится безвкусицей
Фото: apostrophe.ua.
Нейл-индустрия не стоит на месте и то, что когда-то казалось сверхмодным, со временем становится безвкусицей
Нейл-индустрия не стоит на месте и то, что когда-то казалось сверхмодным, со временем становится безвкусицей
Нейл-индустрия не стоит на месте и то, что когда-то казалось сверхмодным, со временем становится безвкусицей
Нейл-индустрия не стоит на месте и то, что когда-то казалось сверхмодным, со временем становится безвкусицей

Не стоит делать маникюр с кучей блесток, картины и герои из мультфильмов.

Вышел из моды маникюр, который привлекает внимание. Если все же хочется немного камней, можно сделать несколько на один ноготь.

Картины на ногтях можно делать в прошлом сезоне.

Сейчас лучше делать только минимализм, рассказывает apostrophe.ua.

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Наклейки необходимо делать, только если собираетесь на тематическую вечеринку.

Маникюр не должен привлекать внимание.

Осенью нельзя сочетать глянец и матовый лак.

Разноцветной радуге на ногтях стоит помахать ручкой, а предпочтение отдать одному или двум оттенкам.

Осени присущи октябре, коричневые, красные и оранжевые цвета - лучшие идеи для маникюра.

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