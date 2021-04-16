Сравнили черный, молочный и веганский шоколад - какие результаты

При сравнении молочного, темного и веганский шоколада оказалось, что именно молочный самом деле содержит меньше калорий. Фото: pixabay

Диетолог из Австралии Ребекка Гоуторн сравнила три вида наиболее популярного шоколада: молочный, темный и веганский.

Результаты сравнения показали, что наибольшую пользу среди них имеет молочный, сообщает "Обозреватель".

"Если вы любите темный или веганский шоколад, то обязательно продолжайте его есть. Но если вы употребляете их только потому, что считаете более полезными для здоровья, то это признак того, что вы просто едите шоколад, который вам действительно не нравится ", - сказала она.

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При сравнении молочного, темного и веганского шоколада оказалось, что именно молочный на самом деле содержит меньше калорий и насыщенных жиров, чем другие два. В веганском было почти вдвое больше насыщенных жиров, чем в молочном.

Популярный напиток, особенно с утра, чтобы проснуться - это кофе. В то же время о нем существует много мифов. Один из таких о том, что пить кофе диабетикам совсем нельзя. Но в реальности именно этот напиток существенно снижает риск развития диабета.