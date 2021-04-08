Развенчали популярные мифы о кофе

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
2 Просмотров: 1566
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 513
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 603
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 864
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1179
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1827
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 252
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 918
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
6
7
3
5
7
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
70-летняя украинка прославилась эпатажным макияжем и прическами
70-летняя украинка прославилась эпатажным макияжем и прическами
&quot;Приходят женщины, чтобы навести красоту перед праздниками&quot; - украинка делает макияж ногами
"Приходят женщины, чтобы навести красоту перед праздниками" - украинка делает макияж ногами
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Темный шоколад и пепельный блонд: трендовые варианты окраски
Видео
Все видео
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Идеальный пресс: фитнес-блогерка показала простые упражнения для красивой фигуры
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 351
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 306
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 252
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 90
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
четверг, 08 апреля 2021 18:00

Развенчали популярные мифы о кофе

  Комментировать
Развенчали популярные мифы о кофе
Важно пить черный кофе без сахара, сиропов или сливок. Фото: pixabay

Популярный напиток, особенно с утра, чтобы проснуться - это кофе.

В то же время о нем существует много мифов, пишет Medikforum.

Один из таких о том, что пить кофе диабетикам совсем нельзя. Но в реальности именно этот напиток существенно снижает риск развития диабета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горячий чай может вызвать рак пищевода

"Риск развития диабета 2-го типа снижается на 7 процентов с каждой чашкой кофе в день. Людям с повышенным риском развития диабета следует подумать о добавлении напитка в привычный рацион", - рассказывает диетолог Роксана Эхсани.

Также важно пить черный кофе без сахара, сиропов или сливок.

Многие убеждены, что растворимый кофе не имеет никакого смысла, теряет природные полезные соединения, но это не так. По словам диетолога, в кофе обильный запас антиоксидантов, и хотя в растворимом варианте концентрация их ниже, они все же присутствуют. Поэтому не надо быть категоричными, что весь растворимый кофе не принесет никакой пользы. При выборе следует читать этикетку, чтобы выбирать именно кофе, а не кофейный напиток.

Еще один миф, что кофе всегда приносит обезвоживания организма. Этот напиток мочегонный, но его эффект уравновешивается количеством воды, содержащемуся в нем. Исследование, в котором ученые изучали кровь и мочу участников, которые пили кофе или эквивалентное количество воды в течение 3 дней, не обнаружили существенной разницы в уровнях гидратации.

В то же время, это не означает, что кофе целиком и полностью полезен для всех без исключения. Если есть ощущение после кофе, которые беспокоят, то надо обратиться к врачу.

Исследования показали, что чашка крепкого кофе за пол часа до спортивных занятий способствует сжиганию жира. Ученые с кафедры физиологии Гранадского университета имели целью узнать, действительно ли кофеин усиливает окисление или "сжигание" жира во время тренировки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Развенчали популярные мифы о кофе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

Полиция не позволила жениться Николаю Костомарову

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6 тыс. членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 3 Просмотров: 22627
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 13410
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 11547
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 9865
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 5931
Красота
Благодаря каким спортивным секретам можно получить идеальные ягодицы
Благодаря каким спортивным секретам можно получить идеальные ягодицы Просмотров: 144
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
6
 Просмотров: 1620
MamaRika рассказала, каких ритуалов придерживается в ежедневном уходе за собой
MamaRika рассказала, каких ритуалов придерживается в ежедневном уходе за собой Просмотров: 45
Определили норму сладостей, которую можно съесть за день
Определили норму сладостей, которую можно съесть за день Просмотров: 729
Визажист рассказала, стоит ли тратить деньги на lux-косметику
Визажист рассказала, стоит ли тратить деньги на lux-косметику
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
6
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Голосов: 333
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть