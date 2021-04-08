Развенчали популярные мифы о кофе

Важно пить черный кофе без сахара, сиропов или сливок. Фото: pixabay

Популярный напиток, особенно с утра, чтобы проснуться - это кофе.

В то же время о нем существует много мифов, пишет Medikforum.

Один из таких о том, что пить кофе диабетикам совсем нельзя. Но в реальности именно этот напиток существенно снижает риск развития диабета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горячий чай может вызвать рак пищевода

"Риск развития диабета 2-го типа снижается на 7 процентов с каждой чашкой кофе в день. Людям с повышенным риском развития диабета следует подумать о добавлении напитка в привычный рацион", - рассказывает диетолог Роксана Эхсани.

Также важно пить черный кофе без сахара, сиропов или сливок.

Многие убеждены, что растворимый кофе не имеет никакого смысла, теряет природные полезные соединения, но это не так. По словам диетолога, в кофе обильный запас антиоксидантов, и хотя в растворимом варианте концентрация их ниже, они все же присутствуют. Поэтому не надо быть категоричными, что весь растворимый кофе не принесет никакой пользы. При выборе следует читать этикетку, чтобы выбирать именно кофе, а не кофейный напиток.

Еще один миф, что кофе всегда приносит обезвоживания организма. Этот напиток мочегонный, но его эффект уравновешивается количеством воды, содержащемуся в нем. Исследование, в котором ученые изучали кровь и мочу участников, которые пили кофе или эквивалентное количество воды в течение 3 дней, не обнаружили существенной разницы в уровнях гидратации.

В то же время, это не означает, что кофе целиком и полностью полезен для всех без исключения. Если есть ощущение после кофе, которые беспокоят, то надо обратиться к врачу.

Исследования показали, что чашка крепкого кофе за пол часа до спортивных занятий способствует сжиганию жира. Ученые с кафедры физиологии Гранадского университета имели целью узнать, действительно ли кофеин усиливает окисление или "сжигание" жира во время тренировки.