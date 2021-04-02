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пятница, 02 апреля 2021 16:00

Специальный гель сделает отбеливание зубов безопасным

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Специальный гель сделает отбеливание зубов безопасным
Эмаль восстанавливается самостоятельно, но результат заметно несколько лет. Фото: pixabay

Чтобы иметь сияющие зубы, люди прибегают к различным методам.

Кто-то чистит содой, выбирает специальные дорогие пасты, или вытирает угля в эмаль, пишет beautyinsider.

Стоматологи же отбеливают зубы технологией ZOOM - это безопасно. Врач определяет выходной и желаемый оттенки, затем закрывает губы и десны специальной пленкой, а на зубы наносит отбеливающий гель. Благодаря влиянию специального аппарата на поверхности активизируется гель. Так можно удалить пигментацию в верхних и нижних слоях.

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Исследования и опыт пациентов указывают на то, что такая процедура у врача является безопасной. В то же время, в геле содержатся химические вещества, которые вызывают повышение чувствительности зубов. Поэтому несколько дней после процедуры надо придерживаться специальной белой диеты и рекомендаций стоматолога. Иначе может быть негативная реакция на холодную и горячую пищу, твердые продукты, красители.

Эмаль восстанавливается самостоятельно, но результат заметно несколько лет. После всех сеансов врач использует специальный гель для фторирования эмали, позволяя ускорить процесс восстановления.

Большинство еще с детства знает, что конфеты и газировка вредны для здоровья зубов. Однако это далеко не полный список продуктов, которые негативно влияют на них. Кислые продукты и те, которые прилипают к зубам, наиболее опасны для их здоровья, так как они изнашивают защитную зубную эмаль. В результате люди становятся более уязвимыми к инфекциям. Потребление этих продуктов также приводит к пожелтению зубов и повышенной чувствительности.

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