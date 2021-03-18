Назвали продукты, которые образуют кариес на зубах

Лимонная вода также вредна для зубов. Фото: pixabay

Большинство еще с детства знает, что конфеты и газировка вредны для здоровья зубов.

Однако это далеко не полный список продуктов, которые негативно влияют на них, рассказала стоматолог Намми Патель в интервью LIVESTRONG.com.

По ее словам, кислые продукты и те, которые прилипают к зубам, наиболее опасны для их здоровья, так как они изнашивают защитную зубную эмаль. В результате люди становятся более уязвимыми к инфекциям. Потребление этих продуктов также приводит к пожелтению зубов и повышенной чувствительности.

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Также вредны для зубов сухарики, чипсы, крекеры и другие углеводы. Именно они прочно прилипают к зубам.

"Углеводы прилипают к зубам и расщепляются на сахар. Результат - партия бактерий во рту, которая приводит к развитию кариеса. Вот почему липкие продукты с высоким содержанием сахара, такие как конфеты и печенье, также могут плохо влиять на зубы. Надо ограничить потребление этих продуктов или обязательно чистить зубы после них", - говорит врач.

Вредны также продукты, вызывающие кислотный рефлюкс. Это опасно для зубов из-за многократного попадания желудочной кислоты в рот. По данным Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек (NIDDK), чаще всего кислотный рефлюкс вызывают кислые продукты, такие как цитрусовые и помидоры; алкоголь; шоколад; кофе и другая еда и напитки, содержащие кофеин; пища с высоким содержанием жира; мята, острая еда.

Лимонная вода также вредна для зубов.

"Лимонная вода полезна для организма, но вредна для зубов. Потому что так вы купаете зубы в лимонной кислоте. Чтобы предотвратить вред, надо пить воду с добавлением лимона через соломинку", - утверждает врач Патель.

Плохо пить ароматизированные газированные напитки. Если любимый газированный напиток содержит фруктовый сок, сахар, натуральные ароматизаторы или лимонную кислоту, то это повреждает эмаль. Лучше их пить раз в день или отказаться вообще.

Постоянные перекусы также вредят зубам. После каждого приема пищи водородный баланс (рН) рта падает (низкий рН является более кислой средой).

"Если вы едите постоянно, уровень кислоты во рту увеличивается, и вы более подвержены кариесу", - говорит Патель.

Специалисты рекомендуют планировать трехразовое питание и два перекуса в течение дня. После приема пищи полоскать рот водой и поддерживать водный баланс. Вода также защищает от сухости во рту, что уменьшает риск развития кариеса.

Исследование 2019 года показало, что следует ограничить потребление сахара, насыщенных жиров и соли. Вместо этого следует увеличить потребление свежих фруктов, овощей, орехов и семян, цельного зерна, бобовых, рыбы и нежирного мяса; пить много воды в течение дня.

Сладкие напитки и соки также имеют много добавленного сахара. От них лучше отказаться, прежде всего потому, что ощущение сытости не будет. Те, кто едят искусственные подсластители, на самом деле могут получить больше калорий, чем те, кто этого не делает.