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суббота, 06 марта 2021 23:46

Сладкая вода, сок, кофе: почему этих продуктов следует избегать

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Сладкая вода, сок, кофе: почему этих продуктов следует избегать
Сладкие напитки и соки также имеют много добавленного сахара. Фото: pixabay

Отказ от сахара хорошо влияет на организм: улучшается пищеварение, настроение, вид кожи и зубов.

Следует понимать, что конфеты, пирожные, торты, печенье - не единственные продукты, которые содержат сахар и вредят здоровью, пишет Лига. net

Сладкие напитки и соки также имеют много добавленного сахара. От них лучше отказаться, прежде всего потому, что удовольствие, или ощущение сытости не будет. Те, кто едят искусственные подсластители, на самом деле могут получить больше калорий, чем те, кто этого не делает. Ученые из Медицинского факультета Йельского университета обнаружили, что искусственные подсластители не влияют на выделение дофамина - гормона, который контролирует аппетит. Диетическая газировка может утолить жажду и немедленную тягу к сладкому, но не уменьшить аппетит. Искусственные подсластители могут заставить тело думать, что оно получит больше калорий, чем на самом деле, заставляя людей компенсировать отсутствие сытости большим количеством пищи позже в течение дня.

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Искусственные подсластители увеличивают тягу к сладкому. Они в 200-600 раз слаще сахара. Чем больше их употреблять, тем больше тело начинает хотеть этой сверхсладкой пищи. Из-за этого со временем здоровая пища, как цельнозерновые продукты, фрукты и овощи теряют свой насыщенный вкус. Даже сладкие от природы продукты например морковь, яблоко, свекла без выраженного вкуса и не принесут желаемого ощущение сытости.

Также исследователи обнаружили, что искусственные подсластители нарушают микробиом кишечника.

Чтобы отказаться от подсластителей надо есть некоторую привычную пищу другим способом. Например, приготовить соленый вариант овсянки, вместо сладкой. Добавить в нее яйцо пашот, свежие помидоры и авокадо. В кофе сахар можно заменить специями: ваниль, корица, молотый фундук, которые усилят вкус напитка, или добавить молоко на растительной основе.

Вместо подслащенного йогурта можно купить обычный и добавить банан или замороженные ягоды.

Регулярное употребление острого перца на четверть снижает риск смертности. К такому выводу в исследовании пришла Американская кардиологическая ассоциация. Исследователи проанализировали данные более 570 тис человек из разных стран о том, как соотносятся пищевые привычки людей, их риск пострадать от развития опасных заболеваний и смертность.

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Дата
06
марта

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