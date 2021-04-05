Советы, как создать потрясающий вид в критической ситуации

Первым шагом в макияже является увлажнение губ. Фото: pixabay

Часто у женщин бывает минимум времени на сборы, а выглядеть хорошо надо всегда и во всех ситуациях.

Существуют бьюти-лайфхак, которые позволят быстро привести в порядок себя, рассказала блогера Таня на странице в Instagram.

По ее словам, натуральный скраб для кожи - это обычная овсянка. Ее надо замочить в теплой воде и скрабировать.

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Первым шагом в макияже является увлажнение губ. Надо нанести бальзам для губ, а потом тон, поэтому когда к губам снова дойдет очередь, они будут увлажненными и готовыми к нанесению помады. Также бальзам для губ можно использовать для кутикулы, он имеет такой же эффект, как и специальные масла.

В экстренной ситуации, когда закончился тональный крем, надо разогреть сосуд с ним феном, тогда можно будет еще немного его достать. Если спонж перед использованием намочить, тогда тон ляжет равномерно и естественно.

Нанося хайлайтер в самое "сердце" верхней губы, их можно сделать пухлыми и сексуальными без инъекций. В качестве подложки под тени может выступать не только консилер, но и жидкие тени, матовая помада, устойчивый карандаш.

Засохшую тушь не надо бить щеткой, так запускается внутрь воздух и она сохнет еще сильнее. Достаточно опустить в стакан с горячей водой на 20 минут и тушь получит новую жизнь.

Недавно появился новый способ очистки кожи после макияжа - газированная вода. Специалисты говорят, что именно она помогает азиаткам достичь эффекта фарфоровой кожи.