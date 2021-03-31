Составили рейтинг продовжености жизни от различных видов спорта

Исследователи настаивают, что регулярные физические нагрузки являются "универсальным лекарством" от многих болезней. Фото: pixabay

Благодаря регулярным спортивным занятиям здоровье человека и его организм в целом становятся крепче.

Специалисты выяснили, сколько лет жизни добавляют различные виды спорта, пишет medikforum.

Группа датских исследователей во главе с доктором Питером Шнором специально для подтверждения этой теории провели исследования. Они 25 лет наблюдали и анализировали состояние здоровья 8577 человек.

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Благодаря этому отследили связь между различными видами спорта и количеством лет, которые они "добавляют". Наиболее эффективными были те физические активности, в которых надо взаимодействовать с людьми.

Ученые смогли составить рейтинг видов спорта за количеством лет, на которые они продлевают жизнь: теннис - 9,7 года, бадминтон - 6,2 года, футбол - 4,7 года, поездки на велосипеде - 3,7 года, плавание - 3, 4 года, бег - 3,2 года, гимнастика - 3,1 года.

Исследователи настаивают, что регулярные физические нагрузки являются "универсальным лекарством" от многих болезней, поэтому должны быть в жизни каждого человека. Благодаря спорту можно быть не только в хорошей физической форме, но и иметь хорошее психологическое здоровье. Рекомендуют выделять на спорт не менее 150 минут в неделю.

Тренировки дома могут быть такими же полезными, как и в спортзале. Достаточно будет иметь несколько предметов для большей эффективности. Один из вспомогательных средств - резинки. Их можно использовать для укрепления любой группы мышц. Они самый миниатюрный спортивный инвентарь.