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вторник, 30 марта 2021 18:00

5 вещей для того, чтобы заниматься спортом дома

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5 вещей для того, чтобы заниматься спортом дома
Гантели дают мышцам сильнее нагрузку, укрепляя их и увеличивая выносливость. Фото: pixabay

Тренировки дома могут быть такими же полезными, как и в спортзале.

Достаточно будет иметь несколько предметов для большей эффективности, пишет Vogue.

Один из вспомогательных средств - резинки. Их можно использовать для укрепления любой группы мышц. Они самый миниатюрный спортивный инвентарь.

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Также йога-блоки часто могут понадобиться для увеличения нагрузки во время занятий пилатесом, йогой и стретчингом для совершенствования баланса и гибкости. Они помогут для предотвращения травм, например, при болях в пояснице или шее.

Гантели дают мышцам сильнее нагрузку, укрепляя их и увеличивая выносливость. Чаще всего с помощью гантелей укрепляют мышцы рук, спины и груди.

Для осанки и мышц кора эффективны тренировки на мяче. Он еще может помочь развить равновесие, его можно использовать как дополнительный вес во время тренировки на пресс, а также для растяжки. А иногда просто для веселья.

Чтобы заниматься йогой, нужен мягкий и не скользкий коврик. Для растяжки и любых упражнений, которые нужно выполнять лежа или сидя на полу он также пригодится. Именно он также выполняет функцию страховки, образуя устойчивую поверхность между вами и полом.

Поза йоги уттана-сана довольно простая, но помогает растянуть подколенные сухожилия, которые во время сидения постоянно находятся в напряжении. Кроме этого, благодаря этой позе расслабляется все тело. Ее могут сделать как новички, так и опытные йоги.

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