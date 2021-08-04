Скорость хода влияет на старение организма - ученые

Люди, которые ходят медленно, уже в 45 лет имеют более выраженные признаки возрастных изменений. Фото: pixabay

То, с какой скоростью ходит человек после 40 лет задает темп его старению.

Люди, которые ходят медленно, стареют быстрее: на их лицах раньше появляются глубокие морщины, а мозг уменьшается в размерах, пишет JAMA Network Open.

Чтобы оценить общее состояние здоровья, особенно в возрасте после 65 лет, часто измеряют скорость хода. Это хороший показатель силы мышц, функции легких, баланса, силы позвоночника и зрения. Пожилые люди движутся медленно, потому что есть риск деменции.

"Наше исследование показало, что медленная походка является сигналом определенных проблем задолго до наступления старости", - пояснил Терри Моффит, профессор из Королевского колледжа Лондона и Университет Дьюка в США.

Люди, которые ходят медленно, уже в 45 лет имеют более выраженные признаки возрастных изменений: хуже состояние легочной ткани, зубов и иммунной системы по сравнению с теми, кто ходит быстро. Сканирование мозга показало, что в медленных людей в большинстве случаев мозг имеет признаки ускоренного старения.

Ученые считают, что эта связь формируется еще в детстве. Измерение скорости хода в молодом возрасте может помочь избежать преждевременного старения. Сейчас разрабатывают различные методы лечения - от низкокалорийных диет к сахароснижающих препаратов.

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Те кто входит в группу риска, смогут менять свой образ жизни, оставаясь молодыми и здоровыми, заверили ученые.

Избыток сахара также провоцирует старение. Он повышает давление, риск диабета, сердечных проблем и развитие жировой болезни печени.