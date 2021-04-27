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вторник, 27 апреля 2021 18:00

Сколько времени нужно заниматься спортом, чтобы жить дольше

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Сколько времени нужно заниматься спортом, чтобы жить дольше
Среди аэробных упражнений, которые могут увеличить продолжительность жизни, рекомендуют: быструю ходьбу; езду на велосипеде; танец; водную аэробику. Фото: pixabay

Долголетия человеку может обеспечить активный образ жизни и движение.

Различные упражнения укрепляют сердце и помогают поддерживать здоровый вес, пишет Express.

Чтобы выяснить, сколько нужно заниматься спортом в неделю, чтобы прожить дольше, ученые использовали понятие "метаболический эквивалент задания" - MET. То есть отношение уровня метаболизма человека во время физической активности до уровня метаболизма в состоянии покоя.

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Поэтому советуют для оптимального здоровья сердечно-сосудистой системы как минимум 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности в неделю, что составляет примерно 500 минут MET в неделю.

Среди аэробных упражнений, которые могут увеличить продолжительность жизни, рекомендуют быструю ходьбу, езду на велосипеде, танец, водную аэробику.

Надо также выполнять упражнения высокой интенсивности не менее 75 мин. в неделю: бег трусцой, быстрое плавание, быстрая езда на велосипеде или езда с препятствиями, ходьба по лестнице.

Часто люди считают, что были наиболее счастливыми в детстве. Это период беззаботности, когда не надо ничего решать, можно только наслаждаться жизнью. Есть и те, кто называет самым счастливым периодом в жизни возраст после 20 лет. Тогда есть осознание, что жизнь еще впереди и ждут приключения, молодость, энергия. Некоторые наоборот - счастливы в старшем возрасте, когда есть опыт и достигнутые цели.

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