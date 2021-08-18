Сколько сладкого можно есть - назвали норму

 
Ексклюзивы
1/5
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 432
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2007
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 4356
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 603
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 1836
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1926
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 945
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 855
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 216
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
25 Просмотров: 2565
Фото
Все фото
3
5
6
6
5
Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
Какие помады больше всего подходят брюнеткам - актриса показала пример
Какие помады больше всего подходят брюнеткам - актриса показала пример
Челки, кудри и каре - какие стрижки будут в моде
Челки, кудри и каре - какие стрижки будут в моде
Скоро осень: какие сумки будут в моде
Скоро осень: какие сумки будут в моде
Какой маникюр сделать осенью - подборка невероятно красивых вариантов
Какой маникюр сделать осенью - подборка невероятно красивых вариантов
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 603
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1080
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 567
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 387
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
18 августа 2021
Просмотров: 0
На одну ніч
Божечки, як же я злюся на себе! Навіщо погодилася? Треба було одразу тікати. Ми приїхали до Чернівців на пів дня, власне, лише переночувати. А це моє ...
среда, 18 августа 2021 16:26

Сколько сладкого можно есть - назвали норму

  Комментировать
Сколько сладкого можно есть - назвали норму
Для сладкого можно выбрать альтернативу. Фото: pixabay

Есть сладкое нужно не чаще, чем раз или два в неделю.

ВОЗ не рекомендует есть более 50 г добавленного сахара в день, пишет storinka.com.ua.

Эксперты же склоняются к мнению, что это количество нужно уменьшить до 25 г. В средней порции блинов, например, 30 г сахара. Также большой проблемой является то, что много сладостей присутствуют в питании школьников.

Для сладкого можно выбрать альтернативу. Ею станут ягоды и фрукты, или варианты десертов с низким содержанием сахара: желе, мармелад или пастила. Надо читать химический состав продукта и содержание в нем сахара, простых углеводов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как питаться после 40 лет

Диетологи советуют не пропускать завтраки, но также тщательно выбирать для них продукты.

Полные женщины имеют больше защиты от смерти из-за болезней сердца, чем худые. Это доказали ученые в исследовании. Смертность от заболеваний сердца у женщин с большой мышечной массой и большим содержанием жира в организме на 42% ниже по сравнению с теми, у кого мышц и жира было мало.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько сладкого можно есть - назвали норму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Из Крыма начали вывозить "неблагонадежных"

Президента заблокировали на даче

Наводнение забрало 3,7 млн жизней

Канатоходец перенес своего менеджера через Ниагарский водопад

Взорвали главный стратегический объект Украины

Миллионер скрылся с места смертельного ДТП

Самое читаемое
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 17 Просмотров: 5157
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 4734
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
40
 Просмотров: 4356
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины Просмотров: 4086
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 3735
Красота
Так делают модели: упражнения, чтобы похудеть на лице
Так делают модели: упражнения, чтобы похудеть на лице
 Просмотров: 27
В какой ситуации лишний вес бывает полезним
В какой ситуации лишний вес бывает полезним Просмотров: 135
Как питаться после 40 лет
Как питаться после 40 лет Просмотров: 198
Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
3
 Просмотров: 306
Назвали овощи, которые нужно есть ежедневно
Назвали овощи, которые нужно есть ежедневно Просмотров: 837
Больше всего комментируют
17
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
7
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
2
Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написало законопроект
Голосов: 41
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть