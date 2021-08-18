Сколько сладкого можно есть - назвали норму

Для сладкого можно выбрать альтернативу. Фото: pixabay

Есть сладкое нужно не чаще, чем раз или два в неделю.

ВОЗ не рекомендует есть более 50 г добавленного сахара в день, пишет storinka.com.ua.

Эксперты же склоняются к мнению, что это количество нужно уменьшить до 25 г. В средней порции блинов, например, 30 г сахара. Также большой проблемой является то, что много сладостей присутствуют в питании школьников.

Для сладкого можно выбрать альтернативу. Ею станут ягоды и фрукты, или варианты десертов с низким содержанием сахара: желе, мармелад или пастила. Надо читать химический состав продукта и содержание в нем сахара, простых углеводов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как питаться после 40 лет

Диетологи советуют не пропускать завтраки, но также тщательно выбирать для них продукты.

Полные женщины имеют больше защиты от смерти из-за болезней сердца, чем худые. Это доказали ученые в исследовании. Смертность от заболеваний сердца у женщин с большой мышечной массой и большим содержанием жира в организме на 42% ниже по сравнению с теми, у кого мышц и жира было мало.