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Сколько молочки должно быть в рационе

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Сколько молочки должно быть в рационе
За день надо стараться съесть не более трех порций молочки. Фото: pixabay

В рационе взрослого человека должны присутствовать молочные продукты.

В то же время надо знать их меру, рассказала диетолог Наталья Круглова.

Также молочка должна быть и в питании детей, по словам експерта. Ведь это источник белка и легкодоступного кальция для организма.

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За день надо стараться съесть не более трех порций молочки. Одна порция - это стакан йогурта или кефира, 25-75 граммов сыра или 50-70 граммов сыра.

Если у человека аллергия на лактозу, или молочные белки, тогда их есть не следует. Зато можно выбирать продукты безлактозние, выбор которых увеличился заметно в последнее время.

Мороженое - один из самых популярных продуктов, чтобы охладиться в жару. Но не все виды вкусности являются безопасными. Не слишком полезным специалисты считают сливочное мороженое, в процессе хранения которого нарушили необходимую температуру. Когда мороженое тает, то бактерии размножаются интенсивнее.

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