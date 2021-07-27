Сколько и какой соли стоить употреблять ежедневно

Лучше выбирать не обычную, а йодированную соль, потому что в нашей стране у людей дефицит йода. Фото: pixabay

Организму вредят как недостаток соли, как и ее избыток.

Дефицит соли может визвать головные боли, головокружение, понижение давления, пишет newsyou

Специалисты советуют, что главное - это знать меру. Безопасное количество соли - 7 г в сутки.

Лучше выбирать йодированную соль, потому что в нашей стране у людей дефицит йода.

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Йодированная соль имеет очень короткий срок хранения, а на открытом воздухе микроэлемент быстро испаряется. Поэтому морская соль станет еще лучшим вариантом, так как содержит больше микроэлементов, а также вещества, удерживающие йод.

Некоторые продукты провоцируют отеки. Специалисты советуют отказаться от них в период жары. Поскольку сидячий образ жизни - это одна из причин отечности, то нужны правильное питание и активность. Чтобы бороться с отеками, стоит отказаться от сахара и молочных продуктов.