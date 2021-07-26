Отечность ног в жару зависит от питания

 
Ексклюзивы
1/5
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 495
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 1782
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
38 Просмотров: 1152
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1503
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4014
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 324
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9819
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 441
Фото
Все фото
9
4
3
7
5
Как у Свитолиной: подборка свадебных брючных костюмов, чтобы удивлять на празднике
Как у Свитолиной: подборка свадебных брючных костюмов, чтобы удивлять на празднике
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Трендовая база для маникюра: какой цвет самый популярный в сезоне
Минимализм в моде: какие украшения выбрать в этом стиле
Минимализм в моде: какие украшения выбрать в этом стиле
Пышные формы: показали изысканные наряды для женщин plus size
Пышные формы: показали изысканные наряды для женщин plus size
Аксессуары, которые сделают пикантным летний образ
Аксессуары, которые сделают пикантным летний образ
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 792
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1287
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 594
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1206
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 567
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
понедельник, 26 июля 2021 13:55

Отечность ног в жару зависит от питания

  Комментировать
Отечность ног в жару зависит от питания
Низкоуглеводная диета также может вызвать отеки. Фото: pixabay

Некоторые продукты провоцируют отеки. Специалисты советуют отказаться от них в период жары.

Поскольку сидячий образ жизни - это одна из причин отечности, то нужны правильное питание и активность, пишет "Уніан".

Чтобы бороться с отеками, стоит отказаться от сахара и молочных продуктов.

Минимизировать быстрые углеводы: белый хлеб и мучные изделия из белой муки (торты, пирожные, печенье, булочки), колбаса, мед, магазинные сладости (напитки, газированная вода, конфеты) крахмал, макароны быстрого приготовления из мягких сортов пшеницы, картофель, овощи после термической обработки, с легкоусвояемым крахмалом, обогащенные сахаром консервированные фрукты (они легко переходят в глюкозу), алкоголь (крепкие напитки и пиво), сахар и изделия с его добавлением, мороженое, варенье, джемы, картофель жареный или фри, фастфуд и почти все блюда в ресторанах быстрого питания, содержащие много крахмала и сахара.

Низкоуглеводная диета также может вызвать отеки.

От соли, как и от сахара, также следует отказаться. Если совсем не получается, лучше выбрать нерафинированную соль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе

Эксперты также советуют не есть полуфабрикаты, сосиски и другую вредную пищу. Вместо фруктов лучше есть ягоды, потому что в них меньше сахара. Больше надо есть зелени. Меньше пить кофе, а больше воды. Норма для взрослого человека в день - 1,5 - 2 л.

Наиболее опасна диета, суть которой заключается только в том, чтобы пить жидкость и не есть продуктов. Водные и чайные, а также детокс-диеты сейчас популярны. Согласно ограничениям этих диет, нужно отказаться от твердых продуктов. Этот метод быстрый и эффективный, но и вредный.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отечность ног в жару зависит от питания». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Умер украинский композитор

Беда на миллиард: Западную Украину накрыло наводнение

Запустили новую модель самолета

Вулкан уничтожил город

Самое читаемое
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 14238
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры Просмотров: 11673
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 11583
&quot;Не тяни трусы на бедра, как Каменских&quot; - Никитюк раскритиковали за фото в бикини
"Не тяни трусы на бедра, как Каменских" - Никитюк раскритиковали за фото в бикини Просмотров: 7497
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 1 Просмотров: 7182
Красота
Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу
Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу 1 Просмотров: 576
Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе
Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе 1 Просмотров: 1233
Хорошая кожа и лекарства от депрессии: почему полезно добавить мяту в рацион
Хорошая кожа и лекарства от депрессии: почему полезно добавить мяту в рацион 1 Просмотров: 225
Без пенки, геля или молочка: как правильно смывать макияж
Без пенки, геля или молочка: как правильно смывать макияж Просмотров: 99
Как у Свитолиной: подборка свадебных брючных костюмов, чтобы удивлять на празднике
Как у Свитолиной: подборка свадебных брючных костюмов, чтобы удивлять на празднике
9
 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
38
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
1
Лучшие варианты перекусов, чтобы взять в дорогу
1
Хорошая кожа и лекарства от депрессии: почему полезно добавить мяту в рацион
1
Назвали способ, чтобы избавиться от жира на животе
1
Американские красавицы подрались на голых кулаках
Голосов: 1170
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть