Отечность ног в жару зависит от питания

Низкоуглеводная диета также может вызвать отеки. Фото: pixabay

Некоторые продукты провоцируют отеки. Специалисты советуют отказаться от них в период жары.

Поскольку сидячий образ жизни - это одна из причин отечности, то нужны правильное питание и активность, пишет "Уніан".

Чтобы бороться с отеками, стоит отказаться от сахара и молочных продуктов.

Минимизировать быстрые углеводы: белый хлеб и мучные изделия из белой муки (торты, пирожные, печенье, булочки), колбаса, мед, магазинные сладости (напитки, газированная вода, конфеты) крахмал, макароны быстрого приготовления из мягких сортов пшеницы, картофель, овощи после термической обработки, с легкоусвояемым крахмалом, обогащенные сахаром консервированные фрукты (они легко переходят в глюкозу), алкоголь (крепкие напитки и пиво), сахар и изделия с его добавлением, мороженое, варенье, джемы, картофель жареный или фри, фастфуд и почти все блюда в ресторанах быстрого питания, содержащие много крахмала и сахара.

Низкоуглеводная диета также может вызвать отеки.

От соли, как и от сахара, также следует отказаться. Если совсем не получается, лучше выбрать нерафинированную соль.

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Эксперты также советуют не есть полуфабрикаты, сосиски и другую вредную пищу. Вместо фруктов лучше есть ягоды, потому что в них меньше сахара. Больше надо есть зелени. Меньше пить кофе, а больше воды. Норма для взрослого человека в день - 1,5 - 2 л.

Наиболее опасна диета, суть которой заключается только в том, чтобы пить жидкость и не есть продуктов. Водные и чайные, а также детокс-диеты сейчас популярны. Согласно ограничениям этих диет, нужно отказаться от твердых продуктов. Этот метод быстрый и эффективный, но и вредный.