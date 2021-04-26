Сидячий образ жизни: как таким людям позаботиться о позвоночнике

Люди интеллектуальных профессий больше всего рискуют иметь проблемы со спиной из-за сидячего образа жизни. Фото: pixabay

Есть группа заболеваний позвоночника, которые приобретаются из-за профессиональной деятельности человека.

Они возникают в результате длительного сидения и низкой физической активности, рассказала Gazeta.ua реабилитолог Оксана Слинько. В своем центре коррекции осанки "Академия Грация" во Львове она работает с проблемами позвоночника.

По ее словам, в зоне риска — люди высокооплачиваемых интеллектуальных профессий. Среди них, по статистике, в Украине на первом месте — работники ИТ-сферы, бухгалтеры, преподаватели, домохозяйки.

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"Должна быть профилактика дефицита низкой физической активности. Я рекомендую занятия в специализированных учреждениях, но не фитнес, не тренажеры, не аэробика, которая ничего общего с позвоночником и осанкой не имеет. Все перечисленное - это кардионагрузка. Надо же несколько раз в неделю заниматься в специализированных центрах, где бы по типу осанки подобрали специальные упражнения. Тогда не будет никаких осложнений, дискомфорта, человек не будет замечать, что у него есть позвоночник. Занятия должны продолжаться не менее 40 минут ", — говорит эксперт.

Оксана Слинько советует также дважды в неделю ходить в бассейн, но перед этим проконсультироваться с врачом.

"Есть разные стили плавания и не все могут подойти. Самое лучшее — плавать лежа на спине. Следует также помнить, что плавание задействует работу мышц в спецусловиях и приспосабливает их к вертикальной нагрузке. Обязательно для людей с сидячим образом жизни раз в неделю делать массаж. Необходимо каждые 20 минут менять положение: вставать, двигаться, пройтись по офису или квартире, выгулять собаку, понаклоняться, сделать несколько других физических упражнений ".

Специалист говорит, что полежать на кровати также является хорошим вариантом разгрузки спины.

"Лучшее положение для позвоночника при болях в пояснице — лежа на спине с согнутыми в коленных суставах ногами. А колени должны быть на возвышении. Можно лечь на пол и положить ноги на кровать. Когда чувствуется дискомфорт и боль, то стоит носить различные корсеты несколько часов в день. Это будет профилактикой. Важна организация рабочего места. Экономить на столе, стуле ни в коем случае нельзя ".

Часто, когда мама с ребенком обращаются к врачу с проблемами спины, те обещают "исправить хребет". Не стоит в это верить, потому что пока ребенок растет это сделать невозможно. Реально разве уменьшить последствия. Плавание и массаж также не помогут. Эти рекомендации устаревшие, еще с советских времен.