Плавание и массаж не уберегут от проблем с позвоночником - реабилитолог

Плавание и массаж не исправят проблем со спиной ребенка. Фото: pixabay

Довольно часто, когда мама с ребенком обращаются к врачу с проблемами спины, те обещают "исправить хребет".

Не стоит в это верить, потому что пока ребенок растет это сделать невозможно, реально разве уменьшить последствия, рассказала Gazeta.ua реабилитолог Оксана Слинько. В своем центре коррекции осанки "Академия Грация" во Львове експерт работает с проблемами позвоночника.

По ее словам, плавание и массаж также не помогут. Эти рекомендации устаревшие, еще с советских времен.

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"Если позвоночник искревлен до 20 градусов, то поможет лечебная корректирующая гимнастика. Если серьезная деформация, то занятия должны быть длиннее и трехмерные. Это означает, что позвоночник должен работать в трех проекциях: фронтальная, то есть работа с боковым искривлением, санитальная с передне-задним искривлением и горизонтальная - работа с горбами. Целый комплекс упражнений ", - говорит Оксана Слинько.

Специалист уверяет, что люди с деформацией более 20 градусов должны носить специальные корсеты, потому что такие проблемы только гимнастикой не исправить.

Если ребенок в течение первого года жизни перенес определенные три заболевания, то они в последствии могут привести к ортопедическим проблемам в случае, если родители не будут делать профилактику. Одним из таких заболеваний является мышечная кривошея.