Експертка назвала 3 болезни у детей, порождают сколиоз

Ортопедическим проблемам часто подвержены дети, которые родились зимой. Фото: pixabay

До года времени, если ребенок переболел 3 болезнями, то это может привести к ортопедическим проблем в случае, когда родители не будут делать профилактики.

Одним из таких заболеваний является мышечная кровошея, об этом рассказала Gazeta.ua реабилитолог Оксана Слинько. В своем центре коррекции осанки "Академия Грация" во Львове експерт занимается проблемами с позвоночником.

Специалист объясняет, что эта болячка возникает вследствие стремительных родов. Ребенок тянет шею, переворачивает и это дает асимметрию лица и сколиозы. Через стремительные роды может быть и перелом ключичной кости, что повлечет те же проблемы.

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"Еще одна из серьезных болезней - рахит в 3 месяца. Это также предоставит ребенку ортопедический статус в будущем. Третье заболевания - дистозия ключевых суставов. Такие дети до года времени носят различные ортопедические приспособления по назначению врача. Родители потом, как правило, об этом забывают и не следят, а у ребенка формируется сколиоз ", - говорит Оксана Слинько.

Ортопедическим проблемам часто подвержены дети, которые родились зимой.

"Они первые месяцы жизни не видят солнца, поэтому также могут потом страдать от проблем с позвоночником. Есть еще дети так называемого нордического типа. Для них характерна светлая кожа, волосы. О них говорят, что имеют тонкую кость, то есть малую мышечную массу, из-за чего выглядит очень деликатно. В них также высокий риск подверженности к ортопедическим проблемам. Если мама, например, купила такому ребенку самокат и он на нем гоняет целый день, одной ногой отталкивается, вторая на самокате, то это группа риска ".

Молодым мамам Оксана Слинько не советует спешить сажать ребенка в ходунки. По ее словам, если малыш только набирает вес и до этого пока не ходил, так как еще не появились силы, то и не стоит заставлять. Быстро сажать также не следует, может быть деформация ног. Группу риска также составляют дети, которые после школы вместо спортивных кружков посещают такие, где снова нужно много сидеть. Должен быть баланс.

Согнутый человек с опущенной головой чаще всего имеет плохое зрение, склонность к частым бронхитам или астме. Неправильная осанка может быть следствием плохого примера родителей, людей, которые повлияли на формирование личности, проблем со здоровьем, наследственности.