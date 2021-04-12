Експертка назвала 3 болезни у детей, порождают сколиоз

 
Ексклюзивы
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 873
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 432
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 90
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 648
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 459
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1359
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4266
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 342
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
6
7
5
8
3
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Школьник создает уникальные скульптуры из пластилина
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Рожденные в рубашке: показали четверню, которая появилась на свет по уникальной методике
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
&quot;Сын никогда не видел одноклассников&quot; - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
"Сын никогда не видел одноклассников" - украинка о реалиях дистанционного обучения в международной украинской школе
&quot;Сижу за гаджетами. Это не нравится маме&quot; - как детей учат программировать роботов
"Сижу за гаджетами. Это не нравится маме" - как детей учат программировать роботов
Видео
Все видео
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
Дети Миллы Йовович запели по-русски на карантине
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Ледяное сердце 2" вызвало фурор в прокате
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
"Хочу, чтобы мать была рядом" - 10-летний сын Тины Кароль впервые дал интервью
Интервью
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 873
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 648
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2961
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 783
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 459
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
среда, 14 апреля 2021 09:00

Експертка назвала 3 болезни у детей, порождают сколиоз

  Комментировать
Експертка назвала 3 болезни у детей, порождают сколиоз
Ортопедическим проблемам часто подвержены дети, которые родились зимой. Фото: pixabay

До года времени, если ребенок переболел 3 болезнями, то это может привести к ортопедическим проблем в случае, когда родители не будут делать профилактики.

Одним из таких заболеваний является мышечная кровошея, об этом рассказала Gazeta.ua реабилитолог Оксана Слинько. В своем центре коррекции осанки "Академия Грация" во Львове експерт занимается проблемами с позвоночником.

Специалист объясняет, что эта болячка возникает вследствие стремительных родов. Ребенок тянет шею, переворачивает и это дает асимметрию лица и сколиозы. Через стремительные роды может быть и перелом ключичной кости, что повлечет те же проблемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ребенок становится пищей для сколиоза с первого класса" - как выявить проблему

"Еще одна из серьезных болезней - рахит в 3 месяца. Это также предоставит ребенку ортопедический статус в будущем. Третье заболевания - дистозия ключевых суставов. Такие дети до года времени носят различные ортопедические приспособления по назначению врача. Родители потом, как правило, об этом забывают и не следят, а у ребенка формируется сколиоз ", - говорит Оксана Слинько.

Ортопедическим проблемам часто подвержены дети, которые родились зимой.

"Они первые месяцы жизни не видят солнца, поэтому также могут потом страдать от проблем с позвоночником. Есть еще дети так называемого нордического типа. Для них характерна светлая кожа, волосы. О них говорят, что имеют тонкую кость, то есть малую мышечную массу, из-за чего выглядит очень деликатно. В них также высокий риск подверженности к ортопедическим проблемам. Если мама, например, купила такому ребенку самокат и он на нем гоняет целый день, одной ногой отталкивается, вторая на самокате, то это группа риска ".

Молодым мамам Оксана Слинько не советует спешить сажать ребенка в ходунки. По ее словам, если малыш только набирает вес и до этого пока не ходил, так как еще не появились силы, то и не стоит заставлять. Быстро сажать также не следует, может быть деформация ног. Группу риска также составляют дети, которые после школы вместо спортивных кружков посещают такие, где снова нужно много сидеть. Должен быть баланс.

Согнутый человек с опущенной головой чаще всего имеет плохое зрение, склонность к частым бронхитам или астме. Неправильная осанка может быть следствием плохого примера родителей, людей, которые повлияли на формирование личности, проблем со здоровьем, наследственности.

Автор: Оксана КНЯЖИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Експертка назвала 3 болезни у детей, порождают сколиоз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
апреля

От взрыва корабль, весом 4 тыс. тонн выбросило на берег

Черная воскресенье: люди думали, что наступил конец света

Автомобили соревновались на улицах курорта

Американцы усилили 2600 вьетнамских сирот

Самое читаемое
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 11637
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 8973
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 5652
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето Просмотров: 5418
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 4329
Дети
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
 Просмотров: 432
"Ребенок становится пищей для сколиоза с первого класса" - как выявить проблему
"Ребенок становится пищей для сколиоза с первого класса" - как выявить проблему
 Просмотров: 171
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
 Просмотров: 342
Как вытащить ребенка из виртуального мира
Как вытащить ребенка из виртуального мира Просмотров: 225
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
7
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
4
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
3
РФ обвиняют в причастности к похищению экс-судьи Чауса
Голосов: 812
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть