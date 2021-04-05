Откуда у людей возникают проблемы с позвоночником

Сутулость и неправильная осанка появляется по разным причинам. Фото: pixabay

Согнутий человек с опущенной головой, чаще всего имеет плохое зрение, склонность к частым бронхитам, или астм.

Больная осанка может быть следствием плохого примера родителей, людей, которые повлияли на формирование личности, проблем со здоровьем, наследственности, об этом Gazeta.ua рассказала реабилитолог Оксана Слинько.

"Советую родителям, когда отдают ребенка в школу, наблюдать за тем, как ведет себя первая учительница. Ребенок будет с ней проводить больше времени, чем с родителями. Если она будет сидеть согнута за столом, то научно доказано, что дети будут повторять это ", - рассказала експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За человеком с уверенной походкой идут на красный свет" - почему важно иметь здоровую осанку

Оксана Слинько назвала еще несколько причин появления сутулости и проблем с осанкой.

"Среди подростков порой бывает популярно сутулиться, закладывать руки в карманы и ходить шарпанной походкой. В 80-х, например, это считалось очень модно. Большинство ребят старались так себя вести. Этот неправильный двигательный стереотип имеет последствия. Как правило, это инициирует лидер и его поведению последуют другие ребята, которые хотят быть похожими. Кроме этого, родителям надо следить за собой, особенно, когда сидят за столом. Делать замечания ребенку и объяснять, что осанка это важно ", - говорит специалист.

По ее словам, не менее важный пубертатный период, когда формируется половая зрелость.

"У девушек это от 11 до 14 лет примерно, а у ребят может быть от 13 до 16 лет. За это время они в среднем вырастают от 8 до 16 см, происходит ростовой скачок. У девушек в этот период растет грудь. Если родители не объяснили, что это нормально, то они начинают этого стесняться, прятать, особенно, когда в других такого пока нету. Поэтому прячут грудь, сутулятся, сводят плечи, стараются максимально согнуться, чтобы этого не было видно. У ребят часто в школе бывает буллинг. Высоких замечают и дают им различные клички из-за етого, что негативно влияет. Парень думает, что высокий рост это не так уж и хорошо и также начинает сутулиться ".

Благодаря приседаниям можно нарастить мышцы ног - квадрицепсы, подколенных сухожилий и икр. Также благодаря такой вправе можно активизировать ягодицы и мышцы спины.