20 приседаний за день: поможет ли это укрепить мышцы

20 приседаний в день будут эффективными, пока организм не адаптируется к физической нагрузке. Фото: pixabay

Благодаря приседаниям можно нарастить мышцы ног - квадрицепсы, подколенных сухожилий и икр.

Также благодаря такой вправе можно активизировать ягодицы и мышцы спины, пишет "Чемпионат".

Именно приседания вошли в список базовых упражнений, с которых начинают прокачивать ноги и ягодицы. Но мысли тренеров, насколько они эффективны в результатах и ​​какое количество нужно, разделились. Одни считают, что такой режим увеличивает эффективность, другие рекомендуют делать перерывы для восстановления мышц.

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По словам фитнес-тренера Станислава Вахрушева есть режим, который целесообразен при приседаниях. Он утверждает, что эффект от количества приседаний будет индивидуальным для каждого. 20 приседаний каждый день - это немного, соответственно эффект будет зависеть от физических данных конкретного человека. Если малоподвижный образ жизни, нет тренировок вне приседаний, то первые эффекты будут заметны уже через несколько дней. Но в случае регулярных занятий спортом это не даст заметных результатов.

20 приседаний в день будут эффективными, пока организм не адаптируется к физической нагрузке. На это может уйти несколько недель, но в дальнейшем придется увеличить нагрузку.

При этом увеличение выносливости тела также зависит от физических данных. Важную роль играет и тип питания. Если мышечную массу можно увеличить, то выносливость увеличится только у тех, кто к этому совсем не занимался спортом. Если человек в хорошей физической форме, то такая нагрузка не даст результата.

Чтобы увеличить эффективность приседаний, после адаптации к нагрузкам можно добавлять новые элементы и упражнения, немного менять подход. Для большей эффективности приседаний необходимо делать периодизацию нагрузок, тренироваться с помощью различного спортивного оборудования, увеличивать объем и интенсивность упражнений.

Следует понимать, что рано или поздно организм приспосабливается к любой нагрузке. Поэтому, чтобы сохранять прогресс, придется увеличивать интенсивность.

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