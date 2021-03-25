Ягодицы и кубики пресса: киевлянка с самыми большими скулами в мире сделала еще операции

Блогер из Киева 32-летняя Анастасия Покрищук, у которой самые большие искуственные скулы в мире, сделала еще операции. Для этого она поехала в клинику, которая расположена в турецком городе Стамбул.

Женщина сообщила, что сделала липосакцию, липофиллинг ягодиц и кубики пресса. В общем потратила на операции почти €5 тыс. Об этом она сообщила в InstaStories. Также она рассказала, как чувствует себя после операций.

"Такие ощущения, будто у меня крепатура. Уже все отошло, хочу гулять. После наркоза хорошо себя чувствую. Я будто перезагрузилась", - отметила Покрищук.

Фото: instagram.com/_just__queen_

Блогер назвала причину, почему она решила изменить тело еще.

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"Не хочу ходить в зал, чтобы сжигать жир. Хочу вкусно есть и приятно жить", - сказала она.

Блогер родом из Киева 32-летняя Анастасия Покрищук показала фото до и после операций. Изменять себя начала еще тогда, когда работала продавщицей в магазине. Сначала она увеличила губы, потом скулы. Летом 2020-го Покрищук сделала пластику груди в турецкой клинике, за которую заплатила более €3 тыс.