Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций

Блогер родом из Киева 32-летняя Анастасия Покрищук, которая имеет самые большие искусственные скулы в мире, показала фото до и после операций.

Превращать себя начала еще тогда, когда работала продавщицей в магазине. Сначала она увеличила губы, потом скулы. Летом 2020-го Покрищук сделала пластику груди в турецкой клинике, за которую заплатила более €3 тыс.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Участницу 4-го сезона "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новий канал", другие "пацанки" прозвали "Красивой". Но подписчики Покрищук уверяют, что натуральная красота лучше. В ответ блогер показала фотографии, на которых ей 18 лет.

"После этого еще кто-то хочет сказать, что раньше я выглядела лучше?", - сказала она.

Киевлянка Анастасия Покрищук обладает самыми большими в мире скулами. Сначала для их увеличения пользовалась услугами косметолога. Затем в течение года колола специальные препараты сама. На это блогер потратила около 60 тыс. грн.