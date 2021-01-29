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пятница, 29 января 2021 20:10

Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
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Блогер родом из Киева 32-летняя Анастасия Покрищук, которая имеет самые большие искусственные скулы в мире, показала фото до и после операций.

Превращать себя начала еще тогда, когда работала продавщицей в магазине. Сначала она увеличила губы, потом скулы. Летом 2020-го Покрищук сделала пластику груди в турецкой клинике, за которую заплатила более €3 тыс.

Блогер показала фото после операций
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Блогер показала фото до операций
Блогер показала фото после операций
Блогер показала фото до операций
Блогер показала фото после операций

Участницу 4-го сезона "Від пацанки до панянки", которое показывает "Новий канал", другие "пацанки" прозвали "Красивой". Но подписчики Покрищук уверяют, что натуральная красота лучше. В ответ блогер показала фотографии, на которых ей 18 лет.

"После этого еще кто-то хочет сказать, что раньше я выглядела лучше?", - сказала она.

Киевлянка Анастасия Покрищук обладает самыми большими в мире скулами. Сначала для их увеличения пользовалась услугами косметолога. Затем в течение года колола специальные препараты сама. На это блогер потратила около 60 тыс. грн.

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