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понедельник, 23 сентября 2019 16:02

Самые главные тренды в макияже сезона осень-зима
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Многие считают, что осень и зима - не время для сочных оттенков. Однако стилисты и визажисты утверждают, что в холодное время года не нужно забывать о ярких цветах.

Gazeta.ua собрала самые трендовые элементы в макияже сезона осень-зима 2019-2020-го.

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1. Оттенки розового. Розовых акцентов в макияже должно быть минимум 2: тени и румяна в тон или нежно-коралловые губы и смоки-айс в этом же оттенке.

Автор: @vogueua_beauty
  Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.
Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.

2. Веснушки снова возвращаются в моду. Если природа не наградила вас веснушками, их можно нарисовать. Для этого понадобится маркер для бровей или же острый карандаш для бровей коричневого цвета.

Автор: @anna.below
  Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.
Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.

3. Блестки. Спектр этого тренда достаточно широк: можно использовать стразы, пайетки или блестящие камни. Блестки советуют наносить на веки, на губы или щеки.

Автор: @lundlundagency
  Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.
Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.

4. Натуральный макияж. Создать нюдовий мейк очень сложно. Необходима чистая кожа, густые брови, натуральный цвет губ, легкий румянец.

Автор: @vogueua_beauty
  Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.
Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.

5. Ягодные губы. Помады фруктовых оттенков снова набирают популярность. Особенно эффектно яркий акцент будет выглядеть на чистом лице.

Автор: @maybelline
  Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.
Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.

Ученые обнаружили, какая косметика опасна для здоровья и что делать, чтобы защитить лицо от воздействия химии, которая есть в декоративной косметике.

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23
сентября

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