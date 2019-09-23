Самые главные тренды в макияже сезона осень-зима

Многие считают, что осень и зима - не время для сочных оттенков. Однако стилисты и визажисты утверждают, что в холодное время года не нужно забывать о ярких цветах.
Gazeta.ua собрала самые трендовые элементы в макияже сезона осень-зима 2019-2020-го.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сделать дневной макияж за 2 минуты
1. Оттенки розового. Розовых акцентов в макияже должно быть минимум 2: тени и румяна в тон или нежно-коралловые губы и смоки-айс в этом же оттенке.
2. Веснушки снова возвращаются в моду. Если природа не наградила вас веснушками, их можно нарисовать. Для этого понадобится маркер для бровей или же острый карандаш для бровей коричневого цвета.
3. Блестки. Спектр этого тренда достаточно широк: можно использовать стразы, пайетки или блестящие камни. Блестки советуют наносить на веки, на губы или щеки.
4. Натуральный макияж. Создать нюдовий мейк очень сложно. Необходима чистая кожа, густые брови, натуральный цвет губ, легкий румянец.
5. Ягодные губы. Помады фруктовых оттенков снова набирают популярность. Особенно эффектно яркий акцент будет выглядеть на чистом лице.
Ученые обнаружили, какая косметика опасна для здоровья и что делать, чтобы защитить лицо от воздействия химии, которая есть в декоративной косметике.
Комментарии