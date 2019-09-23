Самые главные тренды в макияже сезона осень-зима

Многие считают, что осень и зима - не время для сочных оттенков. Однако стилисты и визажисты утверждают, что в холодное время года не нужно забывать о ярких цветах.

Gazeta.ua собрала самые трендовые элементы в макияже сезона осень-зима 2019-2020-го.

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1. Оттенки розового. Розовых акцентов в макияже должно быть минимум 2: тени и румяна в тон или нежно-коралловые губы и смоки-айс в этом же оттенке.

Автор: @vogueua_beauty Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.

2. Веснушки снова возвращаются в моду. Если природа не наградила вас веснушками, их можно нарисовать. Для этого понадобится маркер для бровей или же острый карандаш для бровей коричневого цвета.

Автор: @anna.below Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.

3. Блестки. Спектр этого тренда достаточно широк: можно использовать стразы, пайетки или блестящие камни. Блестки советуют наносить на веки, на губы или щеки.

Автор: @lundlundagency Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.

4. Натуральный макияж. Создать нюдовий мейк очень сложно. Необходима чистая кожа, густые брови, натуральный цвет губ, легкий румянец.

Автор: @vogueua_beauty Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.

5. Ягодные губы. Помады фруктовых оттенков снова набирают популярность. Особенно эффектно яркий акцент будет выглядеть на чистом лице.

Автор: @maybelline Тренды в макияже сезонов осень-зима 2019-2020-го.

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