Самомассажи лица и валик для осанки - Соня Плакидюк дала beauty-советы

Соня Плакидюк поделилась beauty-советами. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Fashion-фотограф Соня Плакидюк поделилась beauty-процедурами, которые помогут выглядеть роскошно перед важным мероприятием.

Эксперт модельного реалити "Нового канала" отметила, что важно не только выбрать наряд и макияж, но и позаботиться о лице.

"Прекрасно понимаю, как хочется на фото и видео с торжества выглядеть конфеткой. Первое, с чем нужно помочь лицу, - избавиться от лишнего воды, она будет добавлять и возраст, и килограммов. За неделю-две начните делать лимфодренажные самомассажи лица и лежать на валике для исправления осанки - у вас существенно посвежеет кожа и даже втянется живот", - рассказала Плакидюк.

Звезда отметила, что лучше обратиться к специалистам и пройти курс качественных микротоков, если есть такая возможность. Курс микротоков - это воздействие током сверхмалой амплитуды и частоты на кожу. Во время этого используют косметические препараты, насыщенные витаминами, аминокислотами и коллагеном.

"Это супер-процедура для невест. Она вообще не болезненная, даже наоборот - приятная. Чувствуется тепло и легкое покалывание. Обычно все, что дает такой выраженный эффект, больно, а тут вообще класс. И нет периода восстановления", - прокомментировала она.

Плакидюк порекомендовала отказаться от чистки, мезотерапии, биоревитализации, ботулинотерапии и других подобных процедур при подготовке к важному событию.

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"Ни в коем случае не делайте чистку и любые инъекционные штуки незадолго до торжества - вы не знаете, как отреагирует на стресс ваше лицо. Лучше не рисковать", - добавила фотограф.

Эксперт модельного реалити Соня Плакидюк призналась, когда у нее появилась идея создавать свитшоты и другие наряды. Fashion-фотограф создала дизайнерский мерч в 2019 году.