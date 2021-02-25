Плакидюк поделилась историей создания собственного бренда

Fashion-фотограф создала дизайнерский мерч в 2019 году. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Эксперт модельного реалити Соня Плакидюк призналась, когда у нее появилась идея создавать свитшоты и другие наряды. Fashion-фотограф создала дизайнерский мерч в 2019 году.

"Идея пришла, когда этот самый мерч начали подделывать, и мне бесконечным потоком бросали в личные сообщения носки, футболки и кепки с надписью "Киця-мациця" и возмущением, что это не от меня. И мы с командой решили сделать свое: крутое по качеству, интересное по крою", - рассказала эксперт проекта "Супер Топ-модель по-украински", который показывал "Новый канал".

Над созданием вещей, среди которых свитшоты, костюмы, платья, футболки, вместе с Плакидюк работает команда.

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"Коллекции разрабатываем с моими девочками: я генерирую идею и мы вместе ее дорабатываем, ищем ткани, трясемся над лекалам", - добавила фотограф.

Подруга Даши Астафьевой, фэшн-фотограф 32-летняя София Плакидюк, удивила своих подписчиков пикантными снимками. На фотографиях Плакидюк позировала в компании двух обнаженных мужчин. Сама же София появилась в нюдовом корсете и в колготках в сеточку. Образ дополнила бусами. Длинные волосы распустила.