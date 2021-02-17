Подруга Даши Астафьевой поразила фотографией с обнаженными мужчинами

Фото: Instagram.com

Подруга Даши Астафьевой, фэшн-фотограф 32-летняя София Плакидюк, удивила своих подписчиков в Instagram пикантными снимками.

На фотографиях Плакидюк позировала в компании двух обнаженных мужчин. Сама же София появилась в нюдовом корсете и в колготках в сеточку. Образ дополнила бусами. Длинные волосы распустила.

"Страдающее средневековья с затрудненным носовым дыханием", - с юмором подписала снимок фотограф.

Друзья Плакидюк тоже не упустили случая поиронизировать над ее постом.

"Сначала подумала, что это фотка из профиля Ким Кардашьян", "А где Ричард?", "Королева! Нет, императрица", - пошутили подписчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото

Актриса и певица 35-летняя Даша Астафьева поделилась фотографиями, из которых можно узнать, как и с кем женщина проводит свое свободное время. Астафьева на фото нежится в бирюзовой воде бассейна вместе с подругой 32-летней Софией Плакидюк.