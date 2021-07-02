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пятница, 02 июля 2021 15:18

Пять видов круп, которые способствуют похудению

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Пять видов круп, которые способствуют похудению
Гречка - это лучший вариант для еды тем, кто худеет. Фото: pixabay

Есть крупы полезно, потому что они перевариваются за несколько часов и способствуют похудению.

Важно не употреблять крупы быстрого приготовления, пишет meta.ua.

Только в необработанном виде они приглушают аппетит и хорошо насыщают. Диетологи выделяют пять лучших круп.

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Например, гречка - лучший вариант для худеющих. Она надолго обеспечивает сытость и ее можно быстро приготовить.

Овсянка богата клетчаткой, витаминами Е, РР, группы В, среди минеральных элементов - кальций, железо, фосфор, цинк и магний.

Пшеничная каша регулирует обмен веществ, снижает уровень холестерина, выводит токсины. При этом насыщает организм магнием, калием, фосфором и витаминами.

Для похудения также подходит рис. Лучший вид - коричневый необработанный. Он полезен для организма, а калорийность можно еще уменьшить, добавив чайную ложку кокосового масла в кипящую воду.

Ячневая крупа содержит клетчатку, витамины А, Е, РР, группы В, аминокислоты и белок. Она помогает похудеть и ее используют в лечебных диетах.

Исследователи обнаружили, что лучшим фруктом для похудения является ананас. В 100 г продукта содержится около 50 кал. В то же время, его надо есть осторожно тем, кто придерживается низкоуглеводной диеты. Ведь фрукт имеет фермент, который помогает организму расщеплять белок.

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