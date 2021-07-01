Назвали идеальный фрукт для похудения

Ананас полезный фрукт для людей с проблемами с кишечником. Фото: pixabay

Исследователи обнаружили, что лучшим фруктом для похудения является ананас.

В 100 г продукта содержится около 50 калорий, пишет meta.ua.

В то же время, его надо есть осторожно тем, кто придерживается низкоуглеводной диеты. Ведь фрукт имеет фермент, который помогает организму расщеплять белок.

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По словам диетологов, благодаря этому ферменту также лучше усваиваются некоторые питательные вещества и сжигается жир. Ведь он может расщеплять белки до аминокислот и помогает организму получать энергию из жира.

Ананас полезный для людей с проблемами с кишечником. Богатый клетчаткой, которая положительно сказывается на его работе, является натуральным слабительным и улучшает пищеварение.

Еще фрукт обеспечивает сытость на несколько часов. Специалисты советуют есть его в жаркую погоду, так как ананас на 86% состоит из воды.

Клубника не только утолит жажду, но и снизит развитие хронических болезней, положительно повлияет на глаза и успокоит нервную систему. Ее также следует есть тем, кто страдает от аллергии. Имеет уникальный биохимический состав, подавляет воспалительные процессы и определенные реакции, связанные с проявлением аллергии.