Какая пища дает организму необходимую влагу в жару

Клубника не только утолит жажду, но и снизит развитие хронических болезней. Фото: pixabay

В летний период стоит пить от двух до четырех литров воды, чтобы помочь организму охладиться.

Этому могут способствовать и некоторые продукты, содержащие много жидкости, пишут Новини.LIVE.

Одним из таких продуктов является арбуз, который содержит примерно 91,5% воды. Эта сочная ягода является одним из самых богатых источников ликопина, который предотвращает заболевания раком. Арбуз нормализует пищеварение, снижает калорийность рациона, выводит токсины и шлаки, а также уменьшает риск заболевания диабетом и сердечными болезнями.

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Надо есть также томаты. Они насыщают живительной влагой и улучшают работу системы кроветворения, снижают риск инсульта, инфаркта и помогают предотвратить развитие остеопороза.

Клубника не только утолит жажду, но и снизит развитие хронических болезней, положительно повлияет на глаза и успокоит нервную систему. Ее также следует есть тем, кто страдает от аллергии. Имеет уникальный биохимический состав, подавляет воспалительные процессы и определенные реакции, связанные с проявлением аллергии.

Во время летней жары стоит обратить внимание на рацион. Он должен быть утренне-вечерний. ето означает завтракать и ужинать тогда, когда нет жары.