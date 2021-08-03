Пять утренних привычек, чтобы сделать день продуктивным

Уборка - один из лучших способов начать продуктивный день. Фото: pixabay

Планировать день и делать разминку утром очень важно для самочувствия.

Пять основных утренних привычек для продуктивного дня назвал основатель оздоровительного центра Киран Бхонди.

Соцсети

Они отнимают у людей много времени. Поэтому можно забыть или не успеть сделать важные дела. Как следствие, человек будет чувствовать угнетение весь день.

Разминка утром

Эта привычка поможет забыть об усталости и стресса. Короткая прогулка утром улучшает настроение, а солнце бодрит.

Благодарность

О ней утром не стоит забывать. Также надо записывать ежедневно по крайней мере три выполненных цели. Это поможет расслабиться и мотивирует на новые свершения.

Чистый дом

Уборка - один из лучших способов начать продуктивный день. Беспорядок вокруг порождает тревогу, стресс и недосыпание. Рабочее место также должно быть в порядке, без грязной посуды и лишних предметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Здоровый сон зависит от цвета белья и стен в спальне

План

Лучше распределять дела вечером, чтобы не тратить на это время в течение дня. Утро должно быть легким, спокойным и непринужденным.

На скорость обмена веществ, вес и качество сна влияет то, когда именно человек ест. Ученые назвали конкретные часы для приемов пищи. В похудении само время еды может иметь решающее влияние на потерю веса, согласно исследованиям. Если пропустить завтрак, то риск ожирения и диабета возрастет. Завтракать большинству людей полезно в течение двух часов после пробуждения. В случае диабета завтрак должен быть в течение часа после сна. Так поддерживается стабильный уровень сахара.