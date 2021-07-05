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Когда есть, чтобы похудеть. Назвали часы для завтрака, обеда и ужина

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Когда есть, чтобы похудеть. Назвали часы для завтрака, обеда и ужина
В похудении само время еды может иметь решающее влияние на потерю веса, согласно исследованиям. Фото: pixabay

На скорость обмена веществ, вес и качество сна влияет то, когда именно человек ест.

Ученые назвали конкретные часы для приемов пищи, пишет Times Now.

В похудении само время еды может иметь решающее влияние на потерю веса, согласно исследованиям. Если пропустить завтрак, то риск ожирения и диабета возрастет. Завтракать большинству людей полезно в течение двух часов после пробуждения. В случае диабета завтрак должен быть в течение часа после сна. Так поддерживается стабильный уровень сахара.

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Если человек ставит перед собой задачу похудеть, то завтракать стоит с 07: 00-07:10. Обедать - между 12:30 и 13:00, а ужинать - не позднее 19:00.

Еда на завтрак должна быть сбалансирована, чтобы улучшать самочувствие и общее состояние здоровье. Это могут быть цельнозерновые крупы или хлеб. Стоит добавить нежирный белок - бобовые, орехи, яйца, постное мясо. Полезны также молочные продукты с низким содержанием жира, фрукты и овощи.

В начале дня организм должен получить сложные углеводы, белки, клетчатку и немного жира, чтобы дольше чувствовать сытость.

Многие завтракают овсяной кашей, но на самом деле ее следует избегать в качестве первого за день приема пищи. Специалисты советуют ограничить утром продукты, богатые глютеном. Этот элемент сложно переваривается. Человек должен иметь здоровый организм, чтобы он его обработал. Если глютена много, то это может раздражать кишечник.

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